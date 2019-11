Adam Bodnar: Nie wystartuję w wyborach prezydenckich w 2020 roku

– Nie wystartuję w wyborach prezydenckich w przyszłym roku – poinformował na antenie TOK FM Adam Bodnar. – Jest szereg powodów, dlaczego nie powinienem tego robić – argumentował.



Rzecznik RPO przyznał, że minione cztery lata były dla niego i jego współpracowników bardzo wymagające i trudne. – Nie tylko ze względu na te kwestie, o których wszyscy dyskutujemy, czyli obrona praworządności, ale chociażby na to, że faktycznie odwiedziłem około dwustu miast w Polsce – mówił.



Kadencja Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich kończy się we wrześniu 2020 roku. Poinformował, że nie zamierza ubiegać się ponownie o ten urząd. – Od początku mówiłem, że to jest jedna kadencja – przypomniał. – W związku z tym jestem naukowcem i to jest dla mnie pierwszy zawód. Na pewno pracę naukową będę kontynuował – mówił, pytany o to, czym zajmie się po zakończeniu pracy RPO. Bodnar nie wykluczył też, że zaangażuje się w politykę. – Myślę, że po tych kilku latach kadencji rzecznika i po tym, jak mierzę się z różnymi problemami publicznymi, nie mogę wykluczać zaangażowania w służbę publiczną, a za służbę publiczną także uznaję zostanie politykiem – mówił.