Szymon Hołownia wystartuje na prezydenta? „Proszę mi dać jeszcze chwilę”

Pytany o to, czy to prawda, że zamierza kandydować na prezydenta Polski, Szymon Hołownia nie odpowiedział wprost. – A jakbym kandydował, głosowałby pan? – zwrócił się do prowadzącego rozmowę. Po usłyszeniu, że to zależy od programu, odparł, że „to jest właściwa odpowiedź” .

– Mnie zaskoczyły reakcję na tę pogłoskę. To były pozytywne reakcje. Bo można było spodziewać się tego, że przychodzi człowiek, który dla wielu jest człowiekiem z telewizji. Nie kojarzą czegoś, co jest istotą mojej działalności i w czym spędzam 80 proc. czasu, czyli książek, rozmów z ludźmi, fundacji, pisania i tych wszystkich rzeczy, które pozwalają mi rozumieć świat i go jakoś przetwarzać – wyliczał Hołownia. Dodał przy tym, że poza zwykłym hejtem, który jest zawsze, reakcja ludzi była pozytywna i dała mu do myślenia. – To nie jest jeszcze moment na ogłaszanie czegokolwiek, czy zwalnianie się z sekretu. Trzeba pomyśleć, poważnie się zastanowić – mówił dziennikarz.

Jak podkreślił, ewentualna decyzja o kandydowaniu wiąże się z poważnymi zmianami w życiu. – Ja muszę zważyć w sobie – z jednej strony to głębokie poczucie odpowiedzialności, jakie mam. Za świat, ten mój najbliższy. Świat mojej córki, za Polskę, którą kocham. (...) I też nie ma we mnie zgody na wiele rzeczy, które się w Polsce dzieją. Mam przekonanie, że wiem, co z tym zrobić – dodał Hołownia. Stwierdził, że to bardzo ważna decyzja i przyjdzie na nią czas. – Ale też, jak państwo wiecie, to nie jest czas nieograniczony – dodał, mówiąc, że wszystko rozstrzygnie się w ciągu kilku miesięcy. – Proszę mi dać jeszcze chwilę. Ale jestem naprawdę szczerze zaskoczony i zbudowany tym, jak ta pogłoska została życzliwie przyjęta – stwierdził Szymon Hołownia.