Małgorzata Kidawa-Błońska wystartuje w prawyborach w PO? Jest decyzja

– Mam 150 podpisów. Dzisiaj zgłoszę się do prezydenckich prawyborów – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska. Wicemarszałek Sejmu poinformowała, że pod jej kandydaturą jako polityka ubiegającego się o stanowisko prezydenta z Platformy Obywatelskiej, podpisało się ponad 150 członków Rady Krajowej PO.

Jak PO wyłoni kandydata w wyborach prezydenckich?

W piątek 8 listopada Sławomir Neumann w programie #RZECZoPOLITYCE tłumaczył, że nie ma czasu, by prawybory przeprowadzić w dwóch turach. Zapowiedział za to, że „jest oczywiste”, że PO wskaże swojego kandydata. – Mamy kilka dni, żeby to jeszcze załatwić i dobrze wybrać. Natomiast tak samo PSL wystawiając Władysława Kosiniaka-Kamysza w tych wyborach, czy Lewica, wystawiając swojego kandydata, to będą takie swoiste prawybory dla opozycji – mówił Neumann. Dodał, że ma nadzieję, że w trakcie kampanii kandydaci opozycji nie będą walczyć między sobą, a w drugiej turze przerzucą głosy na osobę, która się do niej dostanie.

Kandydat PO 14 grudnia

Tego samego dnia rzecznik PO Jan Grabiec poinformował, w jakiej formie PO wyłoni kandydata na prezydenta. Okazuje się, że zostaną przeprowadzone prawybory, ale w nieco zmienionej formie. Osobę, która będzie reprezentować Platformę w wyścigu o najwyższy urząd w państwie, wyłoni Konwencja Krajowa PO, która zbierze się 14 grudnia. Do 19 listopada mogą być zgłaszani kandydaci.

