PO zatwierdziła kandydatów w prawyborach. Kidawa-Błońska i Jaśkowiak zmierzą się w debacie

– Mamy bardzo dobra informację. Jestem dumny z tego, że mogę ją zakomunikować. Zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej jednogłośnie uznał, że najlepszymi kandydatami partii w wyborach prezydenckich będzie pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska i pan prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak – oznajmił Grzegorz Schetyna na konferencji prasowej, która odbyła się po spotkaniu zarządu partii. – To wspaniali kandydaci, wielcy patrioci, ludzie Platformy, ale z wielkim doświadczeniem w życiu publicznym i w polityce – podkreślał przewodniczący PO i przekonywał, że prawybory są bardzo ważny wydarzeniem.

Lider PO wyraził też nadzieję, ze kandydat wybrany przez PO będzie kandydatem, całej Koalicji Obywatelskiej. – Jestem szczęśliwy i głęboko, że decyzja o tych wyborach 14 grudnia zaowocuje zwycięstwem w maju – powiedział Schetyna. – Jestem głęboko przekonany, że dzisiaj rozpoczynamy nowy etap polskiej polityki, etap który zakończy się zwycięstwem w wyborach prezydenckic h – dodał.

Prawybory mają się odbyć na konwencji PO 14 grudnia. Wcześniej, 7 grudnia ma się odbyć debata pomiędzy dwójką kandydatów.

„To wspaniałe, że mamy parytet”

– Bardzo się cieszę, że możemy już rozpocząć prekampanie. Czekałam na ten moment. Jestem zadowolona, że możemy przystąpić do zabiegania o głosy naszych kolegów i koleżanek. Jak państwo wiecie, bardzo lubię kampanię, jeździć po Polsce – mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska. –Jestem bardzo zadowolona, ze będziemy mogli rywalizować teraz o głosy naszych koleżanek i kolegów, a potem jedno z nas o głosy Polek i Polaków.

Kandydatka PO na kandydata na prezydenta podziękowała wszystkim ludziom, którzy namawiali ją do startu w wyborach, „wszystkim Polkom i Polakom, którzy w różnych miejscach, na ulicach, na dworcach, w tramwaju, w autobusie mówili: proszę startować, zadbać o to, żeby Polska mogła być dumna ze swojego prezydenta” . Platforma jest wyjątkową partią. Proszę zobaczyć, jaki parytet. To wspaniałe, że będziemy wybierać także między kobietą a mężczyzną. Bardzo ciekawe rozwiązanie i tylko Platforma zdobyła się na coś takiego – stwierdziła Kidawa-Błońska.

– Jestem przekonany, że możemy obronić Polskę przed prezydentem Dudą, który ośmiesza nam urząd prezydenta, pokazuje, że jest to urząd upartyjniony, a decyzje są wydawane przez szefa partii – mówił drugi kandydat w prawyborach, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. – Niech nasi członkowie wybiorą tego, kto będzie miał większe szanse wygrać z Andrzejem Dudą. A następnie niech Polacy wybiorą prezydenta, który będzie stał na straży konstytucji – wzywał.

