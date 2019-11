Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda bezkonkurencyjny w pierwszej turze

Z sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory prezydenckie odbyły się dzisiaj, w pierwszej turze zwyciężyłby Andrzej Duda z 43,8 proc. poparciem. Na drugim miejscu znalazłaby się Małgorzata Kidawą-Błońska (21,8 proc.), a podium zamykałby Adrian Zandberg (9,5 proc.). Na kolejnych miejscach uplasowaliby się Władysław Kosiniak-Kamysz (8,3 proc.), Krzysztof Bosak (4 proc.) oraz Szymon Hołownia (3,7 proc.).

Ciekawie prezentuje się również rozkład głosów z uwzględnieniem poszczególnych grup wiekowych wyborców. W najmłodszej (18-24 lata) Andrzej Duda wygrywa z Małgorzatą Kidawa-Błońska stosunkiem 40 proc. do 27 proc. Z kolei w najstarszej grupie wyborców (70 i więcej lat), prezydent przegrywa z Kidawą Błońską (28 proc. do 45 proc.). Prezydent jest liderem we wszystkich pozostałych grupach wiekowych wyborców, a największą przewagę uzyskuje u tych w wieku od 40 do 49 lat. Zdobył 64 proc. poparcia, a Małgorzata Kidawa-Błońska jedynie 12 proc.

Sondaż został zrealizowany przez IBRiS dla WP na próbie reprezentatywnej n=1100 22 listopada 2019 roku.

