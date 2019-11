Jaśkowiak: Gdyby to ode mnie zależało, małżeństwa homoseksualne byłyby w Polsce legalne

– Jestem człowiekiem centrum. Natomiast oczywiście mam sporą wrażliwość na biedę, mam sporą wrażliwość na wykluczonych i wcale się tego nie wstydzę – powiedział Jacek Jaśkowiak w rozmowie z RMF FM. Kandydat w prawyborach w PO stwierdził, że gdyby to zależało od niego, to małżeństwa homoseksualne byłyby w Polsce legalne. – To jest kwestia dyskusji. Natomiast na pewno należy zapewnić osobom, które pozostają w związkach homoseksualnych takie prawa, jakie są w małżeństwie. Mam tu na myśli przede wszystkim możliwość uzyskiwania w szpitalu odpowiedniej dokumentacji, dziedziczenia i te wszystkie inne elementy, które się z tym wiążą – dodał prezydent Poznania.

Jacek Jaśkowiak zapewnił również, że prawybory będą przeprowadzone fair. – To są wybory na poważnie. Oczywiście, że będą przeprowadzone prawybory fair, tu nie mam żadnych wątpliwości, natomiast w tej pozycji startowej dużo lepszą sytuację ma pani Małgorzata Kidawa-Błońska – ocenił samorządowiec.

Prawybory w PO

22 listopada Zarząd Platformy Obywatelskiej zatwierdził kandydatów, którzy wezmą udział w partyjnych prawyborach, które wyłonią kandydata partii na prezydenta. Poinformowano, że wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zmierzą się ze sobą w debacie, która odbędzie się 7 grudnia. – To wspaniali kandydaci, wielcy patrioci, ludzie Platformy, ale z wielkim doświadczeniem w życiu publicznym i w polityce – podkreślał przewodniczący PO i przekonywał, że prawybory są bardzo ważny wydarzeniem.

Lider PO wyraził też nadzieję, ze kandydat wybrany przez PO będzie kandydatem, całej Koalicji Obywatelskiej. – Jestem szczęśliwy i głęboko, że decyzja o tych wyborach 14 grudnia zaowocuje zwycięstwem w maju – powiedział Schetyna. – Jestem głęboko przekonany, że dzisiaj rozpoczynamy nowy etap polskiej polityki, etap który zakończy się zwycięstwem w wyborach prezydenckich – dodał.

Prawybory mają się odbyć na konwencji PO 14 grudnia.

