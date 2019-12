„Andrzej Duda przed Trybunał Stanu”, „Kandyduję, żeby nie było kolejnych Banasiów”. Debata Kidawy-Błońskiej z Jaśkowiakiem

Debata rozpoczęła się od autoprezentacji kandydatów, następnie politycy odpowiadali na pytania m.in. dotyczące ochrony klimatu, polityki zagranicznej czy systemu emerytalnego.

Mówiąc o tym, dlaczego zdecydowała się kandydować, Małgorzata Kidawa-Błońska stwierdziła, że „anty-PiS to mało” . – Chcemy czegoś więcej: bezpieczeństwo, pozycja Polski na świecie nie ma szyldu partyjnego – mówiła. Jak przyznała, zdecydowała się na start także dlatego, że jest kobietą. – W tych czasach to kobieta najlepiej poradzi sobie z tym, żeby zasypać podziały i stworzyć przestrzeń do dialogu – przekonywała. – Trzeba z ludźmi rozmawiać w rożnych miejscach o rożnych sprawach. Byłam w wielu miejscach w Polsce, rozmawiałam ze środowiskami wobec nas krytycznymi – mówiła.

Jacek Jaśkowiakpowoływał się na swoje doświadczenie w zarządzaniu Poznaniem. – Czasami pytacie mnie, czy w przypadku, gdybym był kandydatem KO na prezydenta Polski, czy nadal będę z obywatelami, tak jak byłem do tej pory. Obiecuję, że będę! – mówił. Zaprezentował też swoje hasło: „Prawdziwy prezydent, silna Polska” . – Potrafię rozmawiać z kibicami i z kościołem. W Poznaniu pokazaliśmy, że można współdziałać z tymi, którzy myślą inaczej. Nie uciekam od trud. pytań. Przykładem jest to, że głosowało na mnie 30 proc. wyborców PiS-u w grupie seniorów – dowodził.

„Prawo nie może być łamane”

Jaśkowiak stwierdził też, że obecny prezydent powinien ponieść konsekwencje swoich czynów. – Nie mam żadnych wątpliwości, że należy postawić przed Trybunałem Stanu Prezydenta Andrzeja Dudę za łamanie Konstytucji. Akt oskarżenia postawić należy także Marianowi Banasiowi – mówił. Podobnie stwierdziła Małgorzata Kidawa-Błońska, która zaznaczyła, że każdy, kto łamie prawo, powinien za to odpowiedzieć. – Ważny jest jasny sygnał dla społeczeństwa, że prawo nie może być łamane. Musimy oddzielić kwestię elektoratu od rozliczania osób sprawujących władzę – wskazała.

Jacek Jaśkowiak przekonywał, że Polsce potrzeby jest „prawdziwy prezydent” . – Prawdziwy Prezydent jest wśród ludzi w tramwaju, w autobusie. Prawdziwy to taki, który potrafi rozmawiać z kościołem w wyprostowanej pozycji, ale nie jest antyklerykałem – mówił. – Prezydent Duda ośmieszył urząd. Całkowicie podporządkowany partii, nie potrafił przeciwstawić się Macierewiczowi. Jesteśmy winni Polsce przywrócić godność temu urzędowi – dodawał.

Małgorzata Kidawa-Błońska stwierdziła, że w ciągu ostatnich czterech lat nie było żadnej okazji, w której moglibyśmy być dumni z prezydenta. – Prezydent ma nie mówić, że jest niezależny. Ma taki być – zaznaczyła.

Co z ochroną klimatu?

Jedno z pytań w trakcie debaty dotyczyło podejścia do kwestii ochrony klimatu. W odpowiedzi na nie Małgorzata Kidawa-Błońska stwierdziła, że działania w sprawie klimatu trzeba podjąć już. – Do 2035 roku musimy wycofać się z węgla – zaznaczyła. – Jestem zwolenniczką OZE, atom jest bardzo kosztownym rozwiązaniem. Ale nie mogę się zamykać, potrzebujemy pilnej debaty na ten temat – mówiła.

Jacek Jaśkowiak podkreślił, że nie da się jego zdaniem zrezygnować z węgla w ciągu 10 lat, ale już teraz trzeba szukać alternatywnych rozwiązań. – Perspektywa odchodzenia od węgla to minimum 20, 30 lat. Redukujmy to, co wiąże się z emisją. Patrzmy na to wszystko przez pryzmat ubóstwa energetycznego. Bywam na wsiach, więc rozumiem ludzi, których nie stać na wymianę pieca – wskazał.

Polityka zagraniczna

Pytani o to, dokąd najpierw powinni pojechać, „by ratować reputację Polski” , kandydaci wskazywali zgodnie, że prezydent odgrywa ważną rolę w polityce zagranicznej. – Najpierw chcę zaprosić przedstawicieli ważnych krajów do Polski, by pokazać, że Polska nie będzie już w relacjach międzynarodowych rozkapryszonym dzieckiem – mówiła Kidawa-Błońska. Dodała też, że Polska musi „być ambasadorem Ukrainy” , wrócić do dobrej współpracy Grupy Wyszehradzkiej, ale też zwrócić się także w stronę Afryki, bo tam „nas nie ma”. Prezydent Poznania podkreślił, że „Polska musi dbać o swój interes” . – Ambasadorowie państw, z którymi się spotykam, pilnują interesów rodzimych firm. To jest nowoczesna forma dyplomacji – mówił Jaśkowiak.

Emerytury i służba zdrowia

Odpowiadając na pytanie dotyczące kwestii wieku emerytalnego, Kidawa-Błońska stwierdziła, że „PO zapłaciła wysoką cenę za jego podwyższenie” . – Teraz musimy zachęcać Polaków do dłuższej pracy – przekonywała wicemarszałek Sejmu. – Skandalem jest to, że np. kobiety na uczelni, w kwiecie wieku, z dużym doświadczeniem, muszą odchodzić na emerytury – mówiła. Poruszając kwestię służby zdrowia, tłumaczyła, że problemy w tym zakresie muszą być rozwiązane ponad podziałami. – Jako prezydent zaproszę środowiska skupione wokół służby zdrowia i wypracujemy najlepsze rozwiązania w tej kwestii – wskazała.

Jacek Jaśkowiak ocenił, że PiS urządzał nagonki na różne grupy zawodowe, w tym lekarzy. – Musimy przywrócić zaufanie społeczeństwa np. do lekarzy. Być może wtedy zredukujemy emigracje lekarzy za granice. Pamiętajmy, że ich ucieczka to nie tylko motyw finansowy – mówił.

