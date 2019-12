Lawina komentarzy po decyzji Hołowni. „Patrzcie, kto boi się najbardziej”, „intrygujący eksperyment”

Szymon Hołownia oświadczył, że „będzie ubiegał się o pracę u Polaków”. W takich słowach przedstawił swoją decyzję o starcie w wyborach prezydenckich w 2020 roku. – W Gdańsku widzieliśmy, jak Polak zabija Polaka. Pękło coś we mnie wtedy, ale zaczęło pękać wcześniej, po Smoleńsku. Ktoś wewnątrz nieustannie wyburzał konstrukcję budynku polskiego dobrobytu 30 lat – podsumował ostatnie lata polskiej polityki Hołownia.

Stwierdził, że to właśnie nieustanne spory pomiędzy partiami skłoniły go do kandydowania, że w kraju jest „za mało powietrza”, że Polska nie wyszła z lat 90-tych i wciąż targają nią spory poprzednich pokoleń. Jego zdaniem „klincz” w którym znalazły się partie polityczne może być przełamany tylko przez pozapartyjny bezpiecznik. „System się zawiesił” – stwierdził Hołownia, ogłaszając, że zamierza kandydować w wyborach.

