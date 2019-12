Szymon Hołownia. Kim jest najnowszy kandydat na kandydata na prezydenta?

Szymon Hołownia urodził się 3 września 1976 roku w Białymstoku. W tym samym mieście ukończył liceum. Studiował w Warszawie - psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Karierę rozpoczynał w zawodzie dziennikarza, choć rozważał też inną drogę życia - dwukrotnie przebywał w nowicjacie zakonu dominikanów.

Pomiędzy 1997–2000 Hołownia był redaktorem działu kultury w „Gazecie Wyborczej”, a w latach 2001–2004 felietonistą i redaktorem działu społecznego w „Newsweek Polska”. Przez trzy miesiące 2005 roku pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Ozonu”. Później przez rok pracował dla „Rzeczpospolitej” jako redaktor „Plus Minus”.

W trakcie swojej kariery pisał także dla „Kultury Popularnej”, „Machiny”, „Przewodnika Katolickiego”, „Więzi”. W 2006 roku wrócił do „Newsweek Polska”, gdzie pracował do 2012 roku. Jego felietony ukazywały się także w tygodniku „Wprost” - od września 2012 do kwietnia 2013 roku. Od 2015 roku jest felietonistą „Tygodnika Powszechnego”.

Szymon Hołownia nie ograniczał się do prasy. Swoich sił próbował także w radiu (Radio Białystok, Vox FM, Radio PiN), jednak największą popularność przyniosły mu występy w telewizji, a zwłaszcza w jednym programie. Zaczynał w 2006 roku, jako prowadzący „Po prostu pytam” w TVP1. Lata 2007–2012 to z kolei stacja Religia.tv, w której był dyrektorem programowym. Dla TVN prowadził przegląd prasy w „Dzień dobry TVN”, „Mamy cię!” w 2015 roku, a od 2008 roku aż do teraz, razem z Marcinem Prokopem współprowadził program „Mam talent”.

Hołownia to wyjątkowo płodny pisarz. Pod swoim nazwiskiem wydał aż 19 książek. Pierwszą był „Kościół dla średnio zaawansowanych” z 2004 roku, a ostatnią „Maryja. Matka rodziny wielodzietnej” z tego roku. To dwukrotny laureat nagrody Grand Press. Zgarnął też „Wiktora publiczności” za rok 2010 oraz nagrodę MediaTory w 2008. Odznaczony przez Rzecznika Praw Dziecka Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka.

Działalność charytatywna to ważna i często podkreślana przez samego Hołownię część jego życia. W swoim rodzinnym Białymstoku założył oddział „Pomocy Maltańskiej”. W 2013 roku utworzył fundację Kasisi, a w 2014 fundację Dobra Fabryka. Podaje, że ta druga pomaga około 40 tys. osób rocznie, głównie w krajach Afryki.

Hołownia ma żonę i córkę. Jego małżonka jest pilotem myśliwca MiG-29 i zawodowym oficerem Wojska Polskiego.

