Ozdoba: Za Hołownią stoją ludzie powiązani z Nowoczesną

– Za kandydaturą Szymona Hołowni stoi to samo zaplecze, które tworzyło partię Nowoczesna, miało wpływ na partię Janusza Palikota. To nowy produkt, ale nie nowe zaplecze – stwierdził gość Michała Kolanki Jacek Ozdoba. Polityk mówił także o kampanii wyborczej w kontekście ogromnych funduszy, które są potrzebne do jej zrealizowania. – Na kampanię prezydencką potrzebne są gigantyczne kwoty. Sądzę, że za Szymonem Hołownią stoją ludzie powiązani z Nowoczesną – diagnozował Ozdoba. Poseł klubu parlamentarnego PiS ocenił również urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę. – Jest świetnym prezydentem, zdał egzamin – powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Ile Szymon Hołownia wydał na kampanię prezydencką?

– Liczę na finansowanie społecznościowe i wierzę, że to najlepsza i najskuteczniejsza metoda. Jeśli zmiana, której chcemy, ma być autentyczna, sfinansować ją musimy sobie sami – powiedział Szymon Hołownia w wywiadzie dla „Tygodnika Powszechnego”. Kandydat na prezydenta przyznał, że do tej pory wydał 200 tys. złotych z własnych środków. – Przez ostatnie miesiące naprawdę dużo pracowałem, by zarobić na ten projekt, poza tym kilkanaście osób wsparło mnie darowiznami w wysokości 4900 zł – na tyle pozwala prawo osobom, które nie są ze sobą spokrewnione – przekazał Hołownia.

