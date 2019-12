WP: Prawybory w PO to fikcja. Jaśkowiak zostanie za to członkiem zarządu

Jacek Jaśkowiak swoją kandydaturę zgłosił w ostatniej chwili. Od pierwszych godzin nazywany był „zającem” i „kandydatem z koperty”, czyli osobą wystawioną jedynie dla sportu, mającą uwiarygodnić cały proces prawyborów (wybierać trzeba przecież mieć z czego). Wirtualna Polska przekonuje teraz, że wie, jaki prezydent Poznania ma w tym interes.

– Tu o żadne „prawybory” nie chodzi, tu chodzi o walkę o szefostwo w Platformie. Może w końcu wyborcy to zrozumieją – miało przekazać „Wirtualnej” źródło z władz PO. Za start w prawyborach i uratowanie całego tego pomysłu oraz pomysłodawcy (Grzegorza Schetyny), Jaśkowiak miał mieć rzekomo obiecane miejsce w zarządzie PO.

– Jacek miał to obiecane, walczy nie tylko o zarząd, ale też o szefostwo w strukturach partii w Wielkopolsce. Tylko o to chodzi, reszta to jedynie dorabianie ideologii – zapewniał rozmówca WP. – Cały ten cyrk z „prawyborami” robiony jest pod przewodniczącego. Wypadkowa wewnętrznych układanek. Schetyna ma zostać szefem partii i koniec. Jaśkowiak ma mu to ułatwić. Gadanie o demokracji wewnątrz partii żenuje już wszystkich – dodawało źródło.

