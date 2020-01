Czarzasty ujawnił, kogo zgłosi jako kandydata Nowej Lewicy na urząd prezydenta

Do tej pory Lewica oraz Konfederacja spośród ugrupowań zasiadających w Sejmie nie ogłosiły nazwisk swoich kandydatów w wyborach prezydenckich. Wśród możliwych reprezentantów Lewicy wymieniano m.in. Roberta Biedronia czy Adriana Zandberga. Sondowana była tez kandydatura Gabrieli Morawskiej-Staneckiej. 1 stycznia poseł Krzysztof Śmiszek zamieścił na Twitterze post z hasztagiem #Smiszek 2020, który podali dalej m.in. jego partner Robert Biedroń oraz szef klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski. Były prezydent Słupska dodał komentarz: „Doczekaliśmy się!”. Wielu komentatorów twierdziło, że to właśnie Śmiszek stanie do rywalizacji z Dudą czy Kidawą-Błońską.

W niedzielę 5 stycznia na antenie Polsat News Włodzimierz Czarzasty ogłosił, że zarekomenduje kandydaturę Roberta Biedronia na prezydenta z ramienia Nowej Lewicy. – Kandydatem Nowej Lewicy będzie ta osoba, którą konwencja zatwierdzi, ale ja mogę powiedzieć, kogo będę rekomendował zarządowi do zatwierdzenia. Zgłoszę kandydaturę Roberta Biedronia – zapowiedział szef SLD.

Nazwisko kandydata Nowej Lewicy na prezydenta ma zostać oficjalnie ogłoszone podczas konwencji Lewicy, która odbędzie się 19 stycznia.

Kto wystartuje w wyborach prezydenckich?

Na chwilę obecną wiadomo, że do walki o Pałac Prezydencki staną obecny prezydent Andrzej Duda, kandydatka PO Małgorzata Kidawa-Błońska, szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz kandydat bezpartyjny Szymon Hołownia. W Konfederacji nadal trwają prawybory, które wyłonią kandydata tego ugrupowania. Data wyborów prezydenckich nie została jeszcze ogłoszona. Dokładny termin zostanie podany między 6 stycznia a 6 lutego.