Biedroń był pytany o adopcję dzieci przez pary homoseksualne. „To nie prezydent decyduje o tym”

Jednym z wiodących tematów politycznych ostatnich dni w Polsce jest wizyta Komisji Weneckiej. Jej przedstawiciele nie spotkali się jednak z rządzącymi, a Centrum Informacyjne Sejmu wydało nawet oświadczenie w tej sprawie. – Gdyby ten rząd nie miał nic do ukrycia, to by usiadł do stołu z przedstawicielami komisji i zaczął z nimi rozmawiać. A stchórzyli, po prostu stchórzyli – ocenił Robert Biedroń, który był gościem „Kropki nad i” na antenie TVN24. Polityk dodał, że taką postawą rząd „wysyła sygnał, że coś złego się dzieje” .

„Zna języki obce, jest obyty na świecie”

Były prezydent Słupska, który ma być kandydatem Lewicy na prezydenta, mówił o swojej wizji głowy państwa. – Chciałbym głowę państwa, która będzie miała odwagę powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak kompromis aborcyjny – jest piekło kobiet, które trwa już zbyt długo – ocenił Biedroń podkreślając, że jest za wprowadzeniem związków partnerskich, co według niego jest „standardem na całym świecie” . Wypowiedział się także na temat adopcji dzieci przez pary homoseksualne zaznaczając, że nie jest to kwestia regulowana przez ustawodawcę. – To jest kwestia wyroków sądów. To sądy decydują o tego typu sprawach. To nie prezydent decyduje o tym – powiedział.

Biedroń snuł także wizję na temat tego, jakby wyglądały jego rządy na fotelu prezydenta kraju. – Proszę sobie wyobrazić, że Polska wybiera kogoś takiego jak ja, że w końcu nie musimy się wstydzić, że jest prezydent, który zna języki obce, jest obyty na świecie, marzy i ma wizję Polski otwartej, nowoczesnej, europejskiej, która jest inną Polską od Andrzeja Dudy, inną od moich konkurentów na opozycji, których szanuje, ale to jest inna wizja, to jest wizja postępowa – stwierdził.

