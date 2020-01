Sondaż zaufania. Andrzej Duda i Szymon Hołownia mają powody do zmartwienia

Andrzejowi Dudzie ufa obecnie 41,6 proc badanych, co oznacza spadek o 5,1 pkt. proc. w porównaniu do pomiaru z poprzedniego miesiąca. Pierwszy raz od lutego minionego roku prezydent notuje więcej negatywnych niż pozytywnych opinii. Głowie państwa nie ufa 43,6 proc. respondentów. To o 6 pkt proc. więcej niż podczas ostatniego badania.

Na drugim miejscu rankingu zaufania plasuje się premier Mateusz Morawiecki, z 40 proc. pozytywnych głosów. Podobny odsetek respondentów (39,8 proc.) nie ufa szefowi rządu. Trzecie miejsce w zestawieniu przypadło kandydatce PO na prezydenta. Zaufanie wobec Małgorzaty Kidawy-Błońskiej deklaruje 34,7 proc. Polaków. Wicemarszałek Sejmu nie ufa 34,8 proc. badanych. Na kolejnych miejscach w rankingu zaufania znaleźli się: Donald Tusk (33,6 proc.), Jarosław Kaczyński (33 proc.) oraz Władysław Kosiniak-Kamysz (31,9 proc.).

Najmniejsze zaufanie wśród polityków budzi niezmiennie Janusz Korwin-Mikke. Aż 71,1 proc. respondentów twierdzi, że nie ufa posłowi Konfederacji. Jak podaje Onet.pl, najwyższy wzrost nieufności w minionym miesiącu zanotował Szymon Hołownia. Dziennikarz, który zapowiada start w wyścigu o prezydenturę, cieszy się obecnie zaufaniem 21,4 proc. osób (wzrost o 1,2 pkt proc.), podczas gdy nie ufa mu 27 proc. badanych (wzrost o 13,4 proc.). Co warto jednak podkreślić, to nadal jeden z najniższych wskaźników nieufności w rankingu. Hołownia ma też inny powód do zmartwienia – nie zna go 32,1 proc. respondentów.

