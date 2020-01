Kosiniak-Kamysz: Pięć lat temu Paweł Kukiz zdobył 20 proc. głosów. Chciałbym z tego czerpać

Władysław Kosiniak-Kamysz nie chciał wprost ujawnić czy i w jakiej formie w kampanii wyborczej poprze go Paweł Kukiz. – Wszystko przed nami, rozmawiamy też o poparciu w kampanii – zdradził jedynie. Z kolejnych wypowiedzi polityka wynikało jednak, że lider PSL będzie próbował skorzystać z popularności sojusznika. – Paweł Kukiz dostał niesamowity wynik 5 lat temu, jako kandydat taki rewolucyjny, obywatelski, ponad 20 proc., nikt się tego nie spodziewał – przypomniał Kosiniak-Kamysz, przyznając, że „chciałby z tego czerpać”.

Dopytywany o kampanijną piosenkę i ewentualny udział Pawła Kukiza przy jej nagrywaniu, szef PSL zaczął opowiadać o swoim programie. Podkreślał, że przejął część postulatów Kukiza: sędziów pokoju, mieszaną ordynację wyborczą, wybór prokuratora generalnego w wyborach powszechnych. – To będzie w moim programie wyborczym. Wpisaliśmy to w program wyborczy PSL-u, ale to będzie też w programie wyborczym kandydata na prezydenta, moim programie wyborczym – mówił.

