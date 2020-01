Konfederacja wyłoniła kandydata na prezydenta

O start w wyborach prezydenckich będą ubiegali się: Konrad Berkowicz, Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun, Artur Dziambor, Janusz Korwin-Mikke, Paweł Skutecki, Krzysztof Tołwiński, Jacek Wilk oraz Magdalena Ziętek-Wielomska. Przez ostatnie tygodnie odbywały się zjazdy elektorskie w województwach, które zakończyły się w sobotę 18 stycznia 2019.

W Warszawie 314 elektorów wybranych na wcześniejszych 16 zjazdach wojewódzkich w całej Polsce wybierało jednego z 9 kandydatów. Głosy elektorów były jawne. Do głosowania został użyty system elektroniczny. Kolejne rundy głosowań przeprowadzane były do czasu, aż jeden z kandydatów otrzyma ponad połowę głosów elektorskich.

W ostatniej rundzie głosowania Krzysztof Bosak zdobyły 163 głosy, pokonując Grzegorza Brauna, na którego głos oddało 146 osób. Trzecie miejsce zajął Artur Dziambor.

Kim jest Krzysztof Bosak?

Krzysztof Bosak – biografia

Krzysztof Bosak urodził się 13 czerwca 1982 roku w Zielonej Górze. Przez trzy lata studiował architekturę na Politechnice Wrocławskiej, a przez cztery ekonomię na SGH w Warszawie. Na prywatnej uczelni studiował filozofię. Nie ukończył żadnego z tych kierunków.

Krzysztof Bosak – kariera polityczna

W 2001 roku Krzysztof Bosak wstąpił do Ligi Polskich Rodzin. Rok później kandydował w wyborach samorządowych do sejmiku lubuskiego, ale bez powodzenia. W latach 2004-2005 pracował jako asystent Macieja Giertycha. W 2005 roku wszedł do Sejmu po tym, jak uzyskał mandat poselski z okręgu zielonogórskiego. Zasiadał m.in. w Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Po niepowodzeniu w wyborach parlamentarnych w 2007 roku zrezygnował z członkostwa w LPR i wycofał się z polityki. W wyborach do Sejmu w 2019 roku startował z list Konfederacji, zdobywając mandat z rezultatem 22158 głosów.

Krzysztof Bosak – aktywność społeczna

Krzysztof Bosak działał w Związku Harcerstwa Polskiego. W 2000 roku wstąpił do Młodzieży Wszechpolskiej. Pięć lat później objął stanowisko prezesa krajowego organizacji. Tę funkcję pełnił do grudnia 2006 roku. Od 2008 do 2009 roku prowadził portal prawy.pl. Był prezesem Fundacji Europa Media oraz wicedyrektorem centrum analiz Fundacji Republikańskim. Po odejściu z tej organizacji w 2012 roku włączył się w działalność Ruchu Narodowego. Deklaruje, że dochody czerpie z działalności społecznej.

