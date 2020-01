Gen. Różański został doradcą Hołowni. „To człowiek absolutnie wyjątkowy”

Szymon Hołownia ujawnił nazwisko kolejnego swojego doradcy. Jego zespół ekspertów do spraw armii i bezpieczeństwa otwiera gen. Mirosław Różański. - Szymon Hołownia swój przekaz opiera na „wspólnocie wartości”, a bezpieczeństwo naszego kraju musi być budowane jako wspólnota interdyscyplinarna, wartość bez uprzedzeń kulturowych, wyznaniowych, politycznych, czy narodowościowych. Elekcja prezydencka to nie tylko wybór między strażnikiem konstytucji, a „długopisem” partyjnym, to wskazanie człowieka, który będzie gotowy do kierowania obroną państwa, a ja przygotowuję Szymona Hołownię do tej misji – podkreślił generał.

„Kto jeszcze za mną stoi? Jak już wiecie, moje związki z wojskiem są - można powiedzieć - rodzinne. Tym bardziej dumny jestem z tego, że zaproszenie do mojego zespołu przyjął znakomity żołnierz, i - co w wojsku jest jednym z najważniejszych kryteriów - sprawdzony i ceniony dowódca, gen. broni Mirosław Różański. Z generałem od razu złapaliśmy wspólny język. On nie tylko doskonale rozumie coś, czego ja doświadczam na co dzień jako mąż oficera Sił Zbrojnych i ojciec: jak cenne jest życie i jak realne poświęcenie każdego polskiego żołnierza” – podkreślił kandydat na prezydenta. „To człowiek absolutnie wyjątkowy. Zgadzamy się też co do tego, że Polska pilnie potrzebuje dziś wizji bezpieczeństwa adekwatnej do wyzwań XXI wieku, w której rozmawia się nie tylko o personalnych nominacjach czy snuje coraz to nowe sprzętowe marzenia, ale - załatwiając pilnie i rozsądnie niezbędne sprawy w Siłach Zbrojnych - myśli się też o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo Polakom w dobie, w której zagrożenie przenosi się przez internet, w której coraz bardziej realne stają się zagrożenia związane ze zmianami klimatu, czy gwałtownymi społecznymi zjawiskami” – dodał.

Kim jest generał Różański?

Generał Mirosław Różański przeszedł całą ścieżkę wojskowej kariery od dowódcy plutonu w 42. Pułku Zmechanizowanym w Żarach, do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (w latach 2015 - 2016). Był na misji w Iraku, zrobił doktorat na Akademii Obrony Narodowej (obecnie: Akademia Sztuki Wojennej), był dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON. Od 2015 do 2017 roku był Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, drugą najważniejszą osobą w państwie w sprawach obronności. Odznaczany przez wszystkich kolejnych prezydentów RP, poczynając od Aleksandra Kwaśniewskiego do Lecha Kaczyńskiego.

