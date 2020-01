Bosak krytykuje Dudę: Za bardzo wsiąknął w poprawność polityczną. To może mieć związek z jego korzeniami

Kandydatem Konfederacji w wyborach prezydenckich ma być Krzysztof Bosak, który został wyłoniony w przeprowadzonych przez tę partię prawyborach. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Bosak stwierdził, że środowisko PiS przed wyborami traktuje Konfederację z arogancją.

„ Arogancja, z jaką PiS traktuje Konfederację, co pokazały kłamstwa premiera i zachowanie TVP, która zaprasza wszystkich z Konfederacji, tylko nie mnie, jest widoczna dla wyborców. Socjolodzy sprzyjający prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu nazwali kiedyś takie zjawisko przemysłem pogardy ” – stwierdził Bosak. „ Zaostrzenie retoryki prezydenta, który ostatnio krzyczał, że nikt nam nie będzie w obcym języku pisał prawa, może być próbą wyprzedzenia rosnącego zainteresowania moją kandydaturą i wzrostem poparcia Konfederacji. Prezydent prężący muskuły i występujący jak narodowiec oraz premier nieuczciwie atakujący Konfederację pokazują, że dekompozycja bazy wyborczej PiS się rozpoczęła ” – dodał.

Bosak stwierdził też, że konserwatyści i wolnościowcy są zawiedzeni sposobem sprawowania władzy przez PiS. „Próba nieuczciwego atakowania nas pokazuje panikę w obozie władzy” – uznał.

Kandydat Konfederacji był też pytany przez „Rzeczpospolitą”, dlaczego to on miałby być lepszym prezydentem niż Andrzej Duda. „ Moje poglądy są bardziej spójne i konsekwentne. Mam lepsze zaplecze w postaci niepoprawnych politycznie, ale bardzo realistycznych liderów Konfederacji ” – uznał. – „ Choć nie mamy zaplecza analitycznego, jakie jest dostępne w Pałacu Prezydenckim, to i tak w niektórych sprawach lepiej się orientujemy. Prezydent Duda za bardzo wsiąknął w poprawność polityczną i to może mieć związek z jego korzeniami, bo jest politykiem wywodzącym się nie z prawicy, ale z Unii Wolności ” – podkreślił.

Bosak stwierdził też, że jego ugrupowanie ma „lepsze rozpoznanie polskiej racji stanu i polskich interesów”.

