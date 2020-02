PiS rozważał innego kandydata na prezydenta? Ryszard Czarnecki wyjaśnia

– Prezydent Duda jest bardzo aktywny na arenie międzynarodowej, ma bardzo duże zasługi, jeśli chodzi o relacje transatlantyckie, jest aktywny w regionie – mówił Ryszard Czarnecki, który pojawił się w „Rozmowie Piaseckiego” na antenie TVN24. Europoseł podkreślił, że „nie ma ludzi idealnych, nie ma polityków idealnych” , ale „prezydent Andrzej Duda był, jest i ma szanse być bardzo dobrym prezydentem” .

„Marek Suski zagłosuje na Andrzeja Dudę”

Polityka zapytano również o to, czy partia rządząca rozważała wystawienie innego kandydata niż urzędująca głowa państwa. – Na pewno prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu nie kiełkowała [taka myśl – przyp. red.] – stwierdził Czarnecki. Dodał, że można pisać scenariusze odnośnie tego, co będzie działo się za pięć lat, wymieniając przy tym postaci takie jak Mateusz Morawiecki czy Beata Szydło, ale jednocześnie zastrzegł, że na razie należy skupić się na wyborach prezydenckich, które odbędą się 10 maja.

Podczas rozmowy poruszono kwestię krytyki, jaka płynie pod adresem prezydentury obecnej głowy państwa. Piasecki przywołał m.in. wypowiedź Marka Suskiego. Przypomnijmy, w marcu 2018 roku były szef gabinetu premiera komentując decyzję Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustawy degradacyjnej stwierdził, że nie zagłosuje już na prezydenta, który „zrobił krok w kierunku, przynajmniej z jego punktu widzenia, elektoratu lewicowo-postkomunistycznego, tych, którzy służyli Rosji” . – Myślę, że jak dojdzie co do czego, to także ci ludzie, którzy mają swoje wątpliwości, zagłosują na prezydenta. Jestem przekonany, że Marek Suski zagłosuje na Andrzeja Dudę – stwierdził Czarnecki.

