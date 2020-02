Hołownia przedstawił program wyborczy. Co proponuje kandydat?

W programie Szymona Hołowni zatytułowanym Wizja i konkrety prezydentury znajdziemy propozycje dotyczące m.in. polityki zagranicznej, ochrony środowiska czy polskich instytucji państwowych. Kandydat chce się skupić na czterech obszarach: bezpieczeństwie narodowym, wyzwaniach klimatycznych, solidarności społecznej oraz samorządności i działalności obywatelskiej.

Naiwność w relacjach z USA

Zdaniem Szymona Hołowni sytuacja kadrowa w wojsku powinna zostać ustabilizowana. Kandydat deklaruje m.in. regularne zwoływanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W jego opinii obecnie konflikty wygrywa nie ten, kto sformuje więcej jednostek lekkiej piechoty, a ten, kto wie, jak ważną rolę pełni wywiad elektroniczny zbudowany na miarę współczesnych zagrożeń. Odnośnie polityki zagranicznej Hołownia uważa, że oparcie naszej polityki zagranicznej o sojusz z USA jest naiwnością. Kandydat podkreśla wagę współpracy z UE i NATO we wszystkich możliwych obszarach, a także reaktywować Trójką Weimarski. Zapowiada także dołączenie do europejskiego Zielonego Ładu i utworzenie Polsko-Ukraińskiego Instytutu Dialogu Społecznego i Historycznego.

Polityka klimatyczna

Szymon Hołownia proponuje, by do 2050 r. Polska całkowicie odeszła od węgla, a 75 proc. naszej energii pochodziło z OZE. Jego zdaniem w Polsce należy natychmiast ogłosić kryzys wodny i pilnie wdrożyć program odbudowy zasobów wodnych oraz gromadzenia i oszczędności wody. Kandydat proponuje także Narodowej Rady Klimatycznej, choć nie precyzuje, kto miałby w tym organie zasiadać. Proponuje też wymianę źródeł światła we wszystkich instytucjach publicznych na energooszczędne.

Instytucje państwowe

Zdaniem Szymona Hołowni Senat powinien mieć status izby samorządowej, reprezentującej gminy i powiaty. Proponuje również tworzenie nowej centralnej instytucji - Komisji Edukacji Narodowej, która miałaby zastąpić kuratoria. W programie publicyty znalazła się zapowiedź przeprowadzenia wielkiego audytu w instytucjach państwowych, aby sprawdzić, które są niepotrzebne, a następnie przekazać je samorządom lub zlikwidować. Jako przykład podaje Polską Fundację Narodową.

Kandydat widzi także konieczność zwiększenia nakładów na służbę zdrowia. W tym celu wraz z Senatem chciałby przeprowadzić ogólnokrajowe referendum nad zwiększeniem składki zdrowotnej.

