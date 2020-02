Inicjatywa Polska poparła Małgorzatę Kidawę-Błońską. Padły pytania o Kościół i aborcję

Decyzję Inicjatywy Polskiej ogłosili na konferencji prasowej Dariusz Joński i Barbara Nowacka w towarzystwie samej zainteresowanej oraz przedstawicieli jej sztabu. Jak przekazał Dariusz Joński, dzień wcześniej zebrał się Zarząd Inicjatywy Polskiej, a następnie Rady Krajowej ugrupowania. Gościem Zarządu była Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydatce przekazano postulaty, dotyczące m.in. walki o wolne sądy, płacy minimalnej, bezpłatnego in vitro, praw zwierząt. – To były tematy, które nie budziły kontrowersji. Dłużej się zatrzymaliśmy z panią marszałek i dyskutowaliśmy nad dwoma tematami: rozdział Kościoła od państwa i liberalizacja prawa aborcyjnego – relacjonował Joński. Jak podkreślił, Kidawa-Błońska została wprost zapytana o to, co zrobiłaby jako prezydent, gdyby parlament przegłosował takie rozwiązania.

Kidawa-Błońska poprze liberalizację prawa aborcyjnego?

Kandydatka PO na prezydenta podkreśliła, że „okazuje się, że jak Polacy zaczynają ze sobą rozmawiać, nawet jeśli różnią się światopoglądowo, to możemy znaleźć wiele punktów wspólnych i wiele rozwiązań, pod którymi możemy się podpisać” . – Ta wczorajsza rozmowa pokazała, że właściwie tych różnic jest bardzo mało, bo zależy nam na państwie prawa. Na państwie, gdzie obywatele będą mogli korzystać ze swoich wolności, państwie, w którym najsłabszy będzie otoczony opieką, a ludzie, którzy ciężko pracują, będą dostawali godziwe wynagrodzenie – mówiła Kidawa-Błońska, wspominając tematy takie jak ekologia i prawa kobiet. – Przy dwóch tematach, jak mówił pan przewodniczący, zatrzymaliśmy się na dłuższą dyskusję. Ale także tutaj widzę, że gdyby Sejm i Senat podjął ustawy, z którymi jesteśmy zgodni, nie widziałabym problemu, żeby takie ustawy podjąć i podpisać – mówiła Kidawa-Błońska.

Nowacka: Inicjatywa Polska zadecydowała jednogłośnie

Przewodnicząca Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka podkreśliła, że jej przedmówczyni potrafi „słuchać i łączyć” . – Potrafi poszukiwać kompromisów tam, gdzie potrzeba i potrafi być kategorycznie bezwzględna w sprawach fundamentalnych. Połączyły nas praworządność i konstytucja, ale też zrozumienie praw człowieka, siła praw kobiet. Zrozumienie, że wolność każdej i każdego z nas do decydowania o tym, jak żyć, jest fundamentem demokratycznego państwa prawa – wyliczała Nowacka. Przewodnicząca Inicjatywy Polskiej poinformowała, że partia jednogłośnie zdecydowała się poprzeć Małgorzatę Kidawę-Błońską w wyborach prezydenckich.

