NA ŻYWO: Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej

W minionym tygodniu partia ogłosiła skład sztabu kandydatki na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. O personaliach poinformował nowy szef Platformy Obywatelskiej. – To osoby, które są państwu doskonale znane. Profesjonaliści w tym, co robią. Są eurodeputowanymi, parlamentarzystami, samorządowcami. Ale przede wszystkim są ludźmi, którzy wspólnie będą pracować na sukces wyborczy. Jestem przekonany, że nasza wspólna praca, do której oprócz polityków będą zaangażowani fachowcy, społecznicy oraz wszyscy ci, którzy chcą pomagać, przyniesie ten upragniony przez Polki i Polaków rezultat, że w Pałacu Prezydenckim już w tym roku zasiądzie silny kandydat, silna osobowość, osoba kompetentna, ciepła, potrafiąca rozmawiać z Polkami i Polakami, niebojąca się trudnych decyzji. Właśnie taką kandydatką jest Małgorzata Kidawa-Błońska – mówił Borys Budka.

– Cieszę się, że jest z nami Bartek Arłukowicz, który będzie szefować tej kampanii wyborczej, będzie szefem kampanii– ogłosił Borys Budka, chwaląc eurodeputowanego za zaangażowanie i ciężką pracę. Podkreślił, że za część programową będzie odpowiadać Izabela Leszczyna. W skład zespołu wejdą również m.in. Aleksandra Gajewska i Elżbieta Łukacijewska. Szef Nowoczesnej Adam Szłapka zajmie się kontaktami z mediami. W skład sztabu wejdą też Jacek Protas, Tomasz Siemoniak, Rafał Trzaskowski i Monika Wielichowska. Dyrektorem zarządzającym zespołu będzie Michał Gramatyka.

– Mój zespół to świetni ludzie, którzy doprowadzą mnie do zwycięstwa. Ale moja drużyna to wszyscy Polacy, którzy chcą się zaangażować – mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska. – Patrząc w oczy Polakom, chcę wlać w nich optymizm: przejedziemy Polskę wzdłuż i wszerz, będziemy na wsiach i w miastach. Musimy zmienić Polskę, to jest ten moment! – zapowiedział Bartosz Arłukowicz.

Czytaj także:

Kidawa-Błońska o podpisaniu ustawy kagańcowej. „Prezydent Duda abdykował”