Andrzej Duda zwraca się z apelem do rywali w wyścigu prezydenckim. „To jest po prostu nie fair”

Andrzej Duda na antenie TVP Info został zapytany, czy kampania prezydencka będzie emocjonalna czy merytoryczna. Prezydent stwierdził, że chciałby, aby przede wszystkim zostały w niej zachowane zasady kultury. – Bardzo o to proszę, aby nie atakować rodzin kandydatów i kandydatek, bo to jest po prostu nie fair – apelował urzędujący prezydent. – Polityka zawsze budzi pewne emocje, w polityce są także emocje samych kandydatów. To jest duże przeżycie, odpowiedzialność i też odwaga. Ale chodzi o to, aby zachowane były pewne standardy – dodał. – Jeśli o coś mogę apelować, to o to, aby standardy były zachowane, aby to była kampania uczciwa – na argumenty, na działanie, na prezentowanie swoich programów i propozycji – precyzował Andrzej Duda.

Polexit? Andrzej Duda odpowiada jednoznacznie

Na antenie TVP Info został poruszony także wątek ewentualnego polexitu. – Ja osobiście absolutnie nie chcę polexitu. Chciałbym, aby Polska była w Unii Europejskiej i abyśmy czerpali z tego te korzyści, które były do tej pory – stwierdził jednoznacznie prezydent. – My dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, możemy jeździć gdzie chcemy, możemy podróżować z dowodem osobistym w kieszeni po krajach wspólnoty Schengen i to jest piękne, dlatego, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej – dodał w dalszej części programu.

