NA ŻYWO: Konwencja wyborcza Andrzeja Dudy

Kaczyński o Dudzie: Wybór był oczywisty

Pierwszy na scenie podczas konwencji na scenie pojawił się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zaznaczył, że wybór Andrzeja Dudy na kandydata na prezydenta był „oczywisty” . – Zawsze jednak muszą być tej oczywistości bardzo ważne przesłanki. Można by o tym mówić długo. W wielkim uproszczeniu można powiedzieć tak – są trzy przesłanki. Pierwsza odnosi się do drogi prezydenta Dudy do prezydentury, do momentu, gdy w 2015 roku został prezydentem. Druga przesłanka odnosi się do sposobu wypełniania tej niezwykle ważnej funkcji. I przesłanka trzecia odnosi się do tego, co możemy przewidzieć, jeżeli chodzi o przyszłą kadencję, o kolejne 5 lat, o które walczymy – zaczął Kaczyński.

Kaczyński zaznaczył, że Andrzej Duda z całą pewnością nie jest karierowiczem. – Nie zabiega o zaszczyty. Nie koncentrował się na swojej karierze. Szedł prostą drogą – mówił. – Jego potencjał zauważyli inni i dzięki temu znalazł się w młodym wieku w Kancelarii Prezydenta, jako minister i tam współpracował z prezydentem Lechem Kaczyńskim – przypomniał. – Przyszło mu przeżyć dramatyczny i trudny czas po tragedii smoleńskiej – dodał. Całe przemówienie Kaczyńskiego w artykule poniżej.

Morawiecki: Duda był tą iskrą, która rozbudziła ogień

– Często myślę sobie, jak wyglądałaby Polska – i ciarki przechodzą mi po plecach – gdyby 5 lat temu w wyborach prezydenckich nie wygrałby Andrzej Duda – mówił podczas konwencji premier Mateusz Morawiecki. – Przede wszystkim nie mielibyśmy tak wspaniałej Pierwszej Damy – dziękujemy. Przy okazji serdecznie gratulujemy, bo nasza wspaniała pierwsza para obchodzi 25 lat swojego pożycia małżeńskiego – przypomniał Morawiecki, a zgromadzeni odśpiewali później „sto lat” .

– Andrzej Duda był tą iskrą, która rozbudziła ogień. Andrzej Duda spowodował, że dzisiaj życie polskich rodzin jest znacznie godniejsze. Doskonale wie, że przed nami jeszcze długa droga, że mamy ambitne cele. Ale on ma do tego siłę woli, odwagę, determinację i z nim razem przebudujemy Polskę, w szczęśliwe, dumne państwo – mówił Morawiecki. – Nie byłoby wspaniałego programu rodzinnego 500+, wyprawka, emerytur. To pan prezydent tak zdefiniował swoją prezydenturę. Nie ma silnej gospodarki bez szczęśliwego społeczeństwa, w którym się możliwie równie dzieli owoce wzrostu – ocenił. Poniżej całe przemówienie Mateusza Morawieckiego.

