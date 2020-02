NA ŻYWO: Konwencja wyborcza Andrzeja Dudy

Kaczyński o Dudzie: Wybór był oczywisty

Pierwszy na scenie podczas konwencji na scenie pojawił się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zaznaczył, że wybór Andrzeja Dudy na kandydata na prezydenta był „oczywisty” . – Zawsze jednak muszą być tej oczywistości bardzo ważne przesłanki. Można by o tym mówić długo. W wielkim uproszczeniu można powiedzieć tak – są trzy przesłanki. Pierwsza odnosi się do drogi prezydenta Dudy do prezydentury, do momentu, gdy w 2015 roku został prezydentem. Druga przesłanka odnosi się do sposobu wypełniania tej niezwykle ważnej funkcji. I przesłanka trzecia odnosi się do tego, co możemy przewidzieć, jeżeli chodzi o przyszłą kadencję, o kolejne 5 lat, o które walczymy – zaczął Kaczyński.

Kaczyński zaznaczył, że Andrzej Duda z całą pewnością nie jest karierowiczem. – Nie zabiega o zaszczyty. Nie koncentrował się na swojej karierze. Szedł prostą drogą – mówił. – Jego potencjał zauważyli inni i dzięki temu znalazł się w młodym wieku w Kancelarii Prezydenta, jako minister i tam współpracował z prezydentem Lechem Kaczyńskim – przypomniał. – Przyszło mu przeżyć dramatyczny i trudny czas po tragedii smoleńskiej – dodał. Całe przemówienie Kaczyńskiego w artykule poniżej.

– Często myślę sobie, jak wyglądałaby Polska – i ciarki przechodzą mi po plecach – gdyby 5 lat temu w wyborach prezydenckich nie wygrałby Andrzej Duda – mówił podczas konwencji premier Mateusz Morawiecki. – Przede wszystkim nie mielibyśmy tak wspaniałej Pierwszej Damy – dziękujemy. Przy okazji serdecznie gratulujemy, bo nasza wspaniała pierwsza para obchodzi 25 lat swojego pożycia małżeńskiego – przypomniał Morawiecki, a zgromadzeni odśpiewali później „sto lat” .

– Andrzej Duda był tą iskrą, która rozbudziła ogień. Andrzej Duda spowodował, że dzisiaj życie polskich rodzin jest znacznie godniejsze. Doskonale wie, że przed nami jeszcze długa droga, że mamy ambitne cele. Ale on ma do tego siłę woli, odwagę, determinację i z nim razem przebudujemy Polskę, w szczęśliwe, dumne państwo – mówił Morawiecki. – Nie byłoby wspaniałego programu rodzinnego 500+, wyprawka, emerytur. To pan prezydent tak zdefiniował swoją prezydenturę. Nie ma silnej gospodarki bez szczęśliwego społeczeństwa, w którym się możliwie równie dzieli owoce wzrostu – ocenił. Poniżej całe przemówienie Mateusza Morawieckiego.

– Bardzo dziękuje za ciepłe przyjęcie, bardzo dziękuje Agatce i Kindze i moim rodzicom za to, że są tutaj z nami – rozpoczął prezydent. – To już 25 lat, jak Agata wytrzymuje ze mną. Bardzo jestem jej za to wdzięczny, Kindze też, rodzicom, za to codzienne wsparcie – mówił. – Bardzo dziękuje prezesowi Kaczyńskiemu, premierowi Morawieckiemu, premier Beacie Szydło za te piękne słowa, które mogłem usłyszeć – podkreślił. – Wzruszyły mnie najbardziej słowa Jarosława Kaczyńskiego, który mówił o służbie dla Polski u boku Lecha Kaczyńskiego. Przypomniały mi się moje dawne słowa, kiedy stojąc przed państwem mówiąc, że będę ubiegał się o urząd, wspominałem te niezwykłe chwile, kiedy uczyłem się, co to znaczy służyć Polsce u boku Lecha Kaczyńskiego. Dziękuje wam, że dzięki waszemu wsparciu przez ostatnie 5 lat mogłem współuczestniczyć w prowadzeniu polskich spraw – powiedział Duda.

Duda zaznaczył, że ogromnie ważne jest dla niego to, co mówią mu Polacy. – Ja sobie nie wyobrażam innego sposobu pełnienia służby prezydenckiej niż tego opartego na spotkaniach – podkreślił. – Ta służba dla mnie jest najważniejsza. Najważniejszym celem i obozu rządzącego jest to, żeby podniósł się poziom życia Polaków – w każdym znaczeniu, nie tylko bezpieczeństwa, ale także po prostu poczucia spokoju, cieszenia się życiem – mówił.

Duda mówił, że trudno uwierzyć, iż minęło już pięć lat. – Wiele dzieci przyszło na świat, wielu ludzi też odeszło. Wiele się zmieniło, wiem, że na lepsze i ciesze się z tego ogromnie. Mam przeświadczenie jednego – ten proces musi być kontynuowany – Polska zmienia się na lepsze ale do końca procesu jeszcze daleko – ocenił. – Ja po to się spotykam z rodakami, to nie jest tak, że tylko chwalą – mówił. – Jest jeszcze dużo do zrobienia. Obserwuje przez te ostatnich 5 lat jak się zmienia Polska, jest troska o służbę zdrowia – podkreślił. – To jest wielkie zadanie, które stoi jeszcze przed nami. Wiele kolejek udało się skrócić, ale nie wszystko się udało jeszcze naprawić – dodał. Zaznaczył, że musi zostać wdrożona strategia naprawy służby zdrowia i to największe wyzwanie, które stoi teraz przed partią.

Zwrócił uwagę na to, że to nie jedyny problem. Mówił o ludziach, które mają niskie emerytury i renty. – Dziękuje, że miałem możliwość podpisania ustawy, dzięki której wzrosną świadczenia. Jestem za to bardzo wdzięczny panie premierze – zwrócił się Duda do Morawieckiego.

– To także potrzeba naprawy systemu sprawiedliwości, żebyśmy mieli uczciwych i dobrych sędziów, niezawisłych, którzy umieją myśleć samodzielnie – zaznaczył dalej prezydent.

Duda przyznał, że trudno jest uniknąć tego „przysłowiowego żyrandola” . – Jest ochrona, jest pałac, są protokoły – wymieniał i zaznaczył, że przy tym daje radę podróżować od „Włodawy do Bogatyni” , aby spotykać się z Polakami. – To jest dla mnie kwestia fundamentalna. Ja zawsze uważałem, że tak powinna prezydentura wyglądać, że ludzie powinni rozmawiać z prezydentem – podkreślił.