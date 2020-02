Morawiecki: Duda był tą iskrą, która rozbudziła ogień

– Często myślę sobie, jak wyglądałaby Polska – i ciarki przechodzą mi po plecach – gdyby 5 lat temu w wyborach prezydenckich nie wygrałby Andrzej Duda – mówił podczas konwencji premier Mateusz Morawiecki. – Przede wszystkim nie mielibyśmy tak wspaniałej Pierwszej Damy – dziękujemy. Przy okazji serdecznie gratulujemy, bo nasza wspaniała pierwsza para obchodzi 25 lat swojego pożycia małżeńskiego – przypomniał Morawiecki, a zgromadzeni odśpiewali później „sto lat” .

Morawiecki ocenił, że Duda jest „nie tylko inspiracją” . – Jest prezydentem w czasie, gdy podatki są najniższe w Polsce – mówił. – Na niwie polityki międzynarodowej trudno wyobrazić sobie prezydenta, który odniósłby tyle sukcesów – ocenił dalej Morawiecki, zaznaczając, że Duda kontynuuje politykę Lecha Kaczyńskiego. – Pan prezydent Duda wykonuje testament polityczny Lecha Kaczyńskiego. Tej długiej drogi, która doprowadziła nas do lepszego czasu – stwierdził.

„Dzisiaj to praca szuka człowieka, a nie człowiek szuka pracy”

– Nie miejmy złudzeń, prezydent, który siedziałby czy stał pod żyrandolem, nie osiągnąłby nawet 10 proc. tego, co się udało osiągnąć. Pan prezydent jest prezydentem działania. Mówił, że będzie walczył z bezrobociem i skutecznie doprowadził wraz z rządem do zwalczenia tego przekleństwa, jakim było bezrobocie. Dzisiaj to praca szuka człowieka, a nie człowiek szuka pracy – mówił Morawiecki.

– Jest coś takiego w charakterze pana prezydenta, co nie jest zapisane w księgach, ale jest w jego sercu. To jego umiłowanie ojczyzny i wielkie pragnienie spotykania się z ludźmi. Nie ma żadnego prezydenta i kandydata, który odwiedziłby wszystkie powiaty, uścisnął setki tysięcy dłoni, odwzajemnił setki tysięcy uśmiechów. Nie ma lepszego kandydata na prezydenta niż Andrzej Duda – zaznaczył Morawiecki.

Premier ocenił, że Duda to „rzeczywiście kandydat marzeń, dzięki któremu Polska mogła stać się bardziej dostatnia i sprawiedliwa” . – Dziękujemy panie prezydencie – zaznaczył Morawiecki. – Zostało jeszcze 85 dni. To mało czasu. Ten krótki czas wymaga od nas ogromnego wysiłku, od wszystkich działaczy, sympatyków i wyborców, którzy mają Polskę w sercu, którzy chcą, by biało-czerwona flaga łopotała na maszcie. Wszyscy musimy dać z siebie ostatnią kroplę potu, aby postawić wszystko na tę jedną kartę, która nazywa się Andrzej Duda – zaznaczył. – Jedynym gwarantem realizacji naszych marzeń jest nasz kandydat marzeń Andrzej Duda – zakończył Morawiecki.

