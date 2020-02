Komentarze po konwencji Andrzeja Dudy. Politycy KO odpowiadają hasztagiem „#DudaNiemoc”

Wystąpienie Andrzeja Dudy poprzedziły przemowy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. – Rzadko się zdarza, aby jeden człowiek miał aż tyle atutów. I to jest dobra wiadomość dla nas wszystkich ale także dla tych milionów Polaków, którzy chcą, aby Polska była sprawiedliwa, silna, licząca się w Europie i niepodległa – chwalił Dudę Kaczyński. – Mamy wspaniałego kandydata – zwyciężymy – podkreślił.

– Jedynym gwarantem realizacji naszych marzeń jest nasz kandydat marzeń Andrzej Duda – mówił premier Morawiecki.

Na konwencji poparcia głos zabrał też prezydent.

– Dziękuje, że mnie w tym wspieracie. Dziękuje, że tak licznie tu przybyliście – zwrócił się do obecnych. – Tak, dalej ruszam w trasę. Dudabus wraca na swoje tory – taki czas. Zapraszam wszystkich na te spotkania, które będą się odbywały w całej Polsce. Będę ogromnie wdzięczny za każdą obecność, uwagę i krytykę, która jest ważna, bo pozwala naprawiać Polskę i robić to, co jest rzeczywiście dobre dla ludzi. Wasze wsparcie jest mi niezbędne, bo nikt nie wygrywa wyborów sam – podkreślił.

„Konwencja PAD to #DudaNiemoc”

Konwencję Dudy na Twitterze komentowali politycy i publicyści, m.in, Joanna Miziołek z tygodnika „Wprost”.

