Trump i Schwarzenegger w pierwszym spocie Andrzeja Dudy. „Niech żyje Polska”

Najnowszy spot Andrzeja Dudy rozpoczyna się od ujęcia tłumu, który gremialnie oklaskuje i skanduje imię oraz nazwisko urzędującego prezydenta. Ujęcia pochodzą z konwencji zorganizowanej w sobotę 15 lutego w Warszawie. W dalszej części nagrania widać sylwetkę Andrzeja Dudy na tle biało-czerwonych barw. – Najważniejszym celem mojej prezydentury jest to, żeby podniósł się poziom życia Polaków – powiedział polityk. – To jest proszę państwa wielkie dzieło, budowanie Polski, która jest w stanie ochronić słabszych i nie musi bać się silnych. Że nikt nas nie napadnie, nie zabierze nam wolności – dodał. W tle pojawiają się zmontowane fragmenty nagrań, na których prezydent wymienia uściski z napotkanymi na ulicach osobami, a także ujęcia ze spotkań z Donaldem Trumpem czy Arnoldem Schwarzeneggerem.

– W Polsce jest wiele podziałów, ale moi kochani – przecież wszyscy stajemy i śpiewamy jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy – powiedział Andrzej Duda. – Polska jest naszym wielkim zadaniem. Dla mnie ważne jest to, żeby moi rodacy mogli spotkać się z prezydentem u siebie, żeby mieli to poczucie, że prezydent jest przy nich blisko, tam gdzie mieszkają, tam gdzie żyją – słyszymy w dalszej części trwającego kilkadziesiąt sekund nagrania. Wypowiedzi prezydenta są poprzeplatane ujęciami z oficjalnych uroczystości, a także – ponownie ujęciami z różnych spotkań z rodakami. Często pojawiającym się elementem jest biało-czerwona flaga.

„Ruszam w trasę”

Prezydent w pierwszym oficjalnym spocie zaapelował do Polaków o wsparcie. – Dalej ruszam w trasę. Tak, „Dudabus” z powrotem wróci na swoje tory. Wasze wsparcie jest mi niezbędne, bo jak doskonale wiecie, nikt nie wygrywa wyborów sam. Ale co jest najważniejsze proszę państwa? Co zawsze musi być dla nas wszystkich najważniejsze? Niech żyje Polska! – powiedział Andrzej Duda na zakończenie, a w tle rozbrzmiewała muzyka nabudowująca napięcie. Spot kończy się ujęciem, gdy prezydent wraz z żoną uśmiecha się i pozdrawia zgromadzonych w warszawskiej hali Expo.

