W jakiej sprawie Tusk dzwonił do Budki? „Mogę to zdradzić”

W trakcie live chatu na Facebooku Platformy Obywatelskiej nowy przewodniczący ugrupowania Borys Budka opowiadał m.in. o przygotowaniach PO do walki o prezydenturę. Jak wskazał, jego zdaniem kampania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej powinna skoncentrować się na mniejszych miastach i miejscowościach, do których wcześniej Platforma docierała w mniejszym stopniu.

Jaką rolę Tusk odegra w kampanii?

Szef PO pytany był przez internautów, czy w kampanię zaangażuje się były przewodniczący Rady Europejskiej. – Dzisiaj rozmawiałem z Donaldem Tuskiem. Zadzwonił, mogę to zdradzić – opowiadał Borys Budka. Szef PO przyznał, że rozmowa dotyczyła tego, jak były premier mógłby wspierać PO w kampanii wyborczej. – Na pewno będzie wykorzystany – stwierdził Borys Budka, z uśmiechem dodając, że jest „szefem Tuska” jako przewodniczący Platformy Obywatelskiej, a on jest jego szefem, piastując stanowisko przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. – Cieszę się, że Donald Tusk jest w stałym kontakcie ze mną, obiecał to wsparcie w kampanii – mówił Donald Tusk.

