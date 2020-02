Andrzej Duda przedstawił swój sztab wyborczy. Bez niespodzianek

– Szanowni państwo, cieszę się bardzo, że w sztabie są doświadczeni politycy, którzy niejedną kampanię prowadzili. Cieszę się,m że są nowe twarze, to jest równie ważne. Mamy zawodników wypróbowanych, mamy nową nadzieję. Liczę na wsparcie i mobilizację elektoratu w całej Polsce. Wszystkich proszę o wsparcie i głos w tych wyborach prezydenckich – mówił Andrzej Duda, dziękując swojemu sztabowi wyborczemu. – Chciałbym, żeby to była kampania kulturalna: z szacunkiem do kontrkandydatów i wyborców każdego z kontrkandydatów. Proszę o to, by nie było sytuacji, jakie mieliśmy w Pucku i polskim Sejmie. żeby nie było obrażających gestów, słów i zachowań. To jest coś, co w polskiej polityce nie powinno mieć miejsca. Ta kampania powinna pokazać, że nie zgadzamy się z takim stylem. O to apeluję do wszystkich, którzy współpracują ze mną – podkreślał prezydent starający się o reelekcję.

Z informacji podanych we wtorek 18 lutego przez RMF FM wynikało, że Adam Bielan będzie rzecznikiem sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, zostało to potwierdzone. Wcześniej na to stanowisko według RMF FM była przygotowywana Joanna Lichocka, jednak jej gest w Sejmie po głosowaniu w sprawie rekompensaty w wysokości 2 mld zł dla mediów publicznych miał przekreślić jej szanse na współpracę z prezydentem. Szefową sztabu została Jolanta Turczynowicz-Kieryłło.

Według RMF FM za sprawy organizacyjne i koordynację prac sztabu miał odpowiadać Joachim Brudziński. Pracami programowymi miała pokierować Beata Szydło, a za kampanię w sieci miał odpowiadać Paweł Szefernaker. Jak podawała rozgłośnia, do prac w sztabie zostali zaproszeni także współpracownicy premiera: m.in. Michał Dworczyk, a także kojarzeni z Nowogrodzką Radosław Fogiel i Krzysztof Sobolewski. Za strategię miał odpowiadać – podobnie jak w poprzedniej kampanii Andrzeja Dudy – Piotr Agatowski.

Wybory prezydenckie 2020

W środę 5 maja Elżbieta Witek ogłosiła, że nowego prezydenta wybierzemy w niedzielę 10 maja. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska powyżej 50 proc. głosów, wówczas konieczne będzie zorganizowanie drugiej tury wyborów po 14 dniach, a więc w niedzielę 24 maja. Do tej pory udział w wyborach zadeklarowali Andrzej Duda, Małgorzata Kidawa-Błońśka, Robert Biedroń, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Krzysztof Bosak. Deklarację startu złożyli również Piotr Liroy-Marzec oraz Andrzej Voigt i Mirosław Piotrowski.

Czytaj także:

Biedroń o Dudzie: Nie reagował na nienawiść, strefy LGBT, bezczeszczenie cmentarzy żydowskichCzytaj także:

Prezydent zyskuje zaufanie, Kidawa-Błońska je traci. Korwin-Mikke liderem niechlubnego rankingu