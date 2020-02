Andrzej Duda przedstawił sztab wyborczy. „Mamy zawodników wypróbowanych, mamy nową nadzieję”

– Szanowni państwo, cieszę się bardzo, że w sztabie są doświadczeni politycy, którzy niejedną kampanię prowadzili. Cieszę się, że są nowe twarze, to jest równie ważne. Mamy zawodników wypróbowanych, mamy nową nadzieję. Liczę na wsparcie i mobilizację elektoratu w całej Polsce. Wszystkich proszę o wsparcie i głos w tych wyborach prezydenckich – mówił Andrzej Duda, dziękując swojemu sztabowi wyborczemu.

– Chciałbym, żeby to była kampania kulturalna: z szacunkiem do kontrkandydatów i wyborców każdego z kontrkandydatów. Proszę o to, by nie było sytuacji, jakie mieliśmy w Pucku i polskim Sejmie. żeby nie było obrażających gestów, słów i zachowań. To jest coś, co w polskiej polityce nie powinno mieć miejsca. Ta kampania powinna pokazać, że nie zgadzamy się z takim stylem. O to apeluję do wszystkich, którzy współpracują ze mną – podkreślał prezydent starający się o reelekcję.

Rzecznikiem sztabu wyborczego Andrzeja Dudy został Adam Bielan. Szefową kampanii prezydenta została Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, adwokat i wykładowca akademicki. Na czele sztabu programowego stanęła Beata Szydło. Kolejny europoseł PiS, Joachim Brudziński, objął funkcję szefa sztabu organizacyjnego. Kampanię w sieci koordynował będzie Radosław Fogiel.

Wybory prezydenckie 2020

W środę 5 maja Elżbieta Witek ogłosiła, że nowego prezydenta wybierzemy w niedzielę 10 maja. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska powyżej 50 proc. głosów, wówczas konieczne będzie zorganizowanie drugiej tury wyborów po 14 dniach, a więc w niedzielę 24 maja. Do tej pory udział w wyborach zadeklarowali Andrzej Duda, Małgorzata Kidawa-Błońśka, Robert Biedroń, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Krzysztof Bosak. Deklarację startu złożyli również Piotr Liroy-Marzec oraz Andrzej Voigt i Mirosław Piotrowski.

Czytaj także:

Biedroń o Dudzie: Nie reagował na nienawiść, strefy LGBT, bezczeszczenie cmentarzy żydowskichCzytaj także:

Prezydent zyskuje zaufanie, Kidawa-Błońska je traci. Korwin-Mikke liderem niechlubnego rankingu