Kidawa-Błońska: Nasze państwo jest chore. Jesteśmy chorym społeczeństwem, skoro do tego dopuszczamy

W środę 19 lutego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili przeszukania w prywatnych mieszkaniach, firmach oraz pomieszczeniach służbowych mieszczących się w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli. Jak informowaliśmy wcześniej, chodziło m.in. o mieszkania członków rodziny Mariana Banasia. Wieczorem Prokuratura Regionalna w Białymstoku wydała komunikat ws. przeszukań i ujawniła, że w ostatnich dniach CBA dołączyło do sprawy kolejne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mariana Banasia.

Wydarzenia wokół przeszukań u prezesa NIK skomentowała Małgorzata Kidawa-Błońska na konferencji prasowej w Sejmie. – Takie sytuacje widzieliśmy do tej pory na filmach gangsterskich. Nie dzieje się to w kraju demokratycznym – podkreślała kandydatka PO na prezydenta. – Sprawa pani Lichockiej przy tym wszystkim to jest mały szczegół. To jest tylko brak kultury, pogarda dla ludzi, ale to, co się wydarzyło wczoraj, to pokazanie, że nasze państwo jest chore. Jest naprawdę chore – dodała nawiązując do gestu Joanny Lichockiej w Sejmie.

Kidawa-Błońska w dalszej części wypowiedzi rozwinęła swoją myśl. – Nie może być tak, że instytucje, które są zapisane w konstytucji, są nieszanowane, że wchodzą tam służby, naruszany jest immunitet. Ale to się wzięło z tego, że ktoś te osoby, które sprawują władzę w jednej i drugiej instytucji, powołał na te funkcje – podkreśliła. – Pan Banaś nie wziął się nie wiadomo skąd. To jest walka w rodzinie politycznej, która kompromituje Polskę, nasze instytucje i pokazuje, że jesteśmy chorym społeczeństwem, skoro do tego dopuszczamy – dodała.

Pierwsze komentarze po przeszukaniach u Mariana Banasia

To kolejna wypowiedź Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na temat akcji CBA. Wczoraj przez cały dzień na Twitterze pojawiały się komentarze polityków i publicystów dotyczące działania służb. Komentatorzy pisali najczęściej o „gangsterskiej grze”, „wewnętrznej wojnie”, czy przykryciu gestu posłanki Lichockiej.

