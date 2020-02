Kinga Rusin pisze do prezydenta Dudy. „Czy odetnie się Pan od tego hejtu TVP?”

Kinga Rusin swój list zaczęła od przypomnienia swoich związków z Andrzejem Dudą. „Niedawno składał Pan na twitterze gratulacje z okazji obrony pracy na uniwersytecie przez moją córkę. Chcę wierzyć, że nie był to tylko gest kampanijny, a osobisty. Dlatego tak samo zwracam się do Pana Prezydenta osobiście, choć w przestrzeni publicznej” – pisała.

Zaznaczyła, że zamierza nawiązać do słów prezydenta ze środy 19 lutego, kiedy to na otwarciu swojej kampanii Andrzej Duda skrytykował hejt w polityce, w tym wydarzenia w Pucku i gest Joanny Lichockiej w Sejmie. „Czy widział Pan skandaliczny materiał o mnie w Wiadomościach TVP? A inne tworzone tam żenujące materiały szkalujące, wyszydzające, kłamiące i szczujące na osoby publiczne i przedstawicieli zawodów, cieszących się do tej pory wielkim społecznym zaufaniem?” – pytała, prosząc urzędującego wciąż prezydenta o konkretne stanowisko.

„W związku z Pana wczorajszą deklaracją, oczekuję, podobnie jak miliony Polaków, publicznego potępienia przez Pana takich praktyk TVP” – stwierdziła Rusin. „Czy odetnie się Pan od tego hejtu TVP, wetując ustawę o przekazaniu 2 mld na jej działania?” – dopytywała. Sugerowała, że podpisanie ustawy lub odesłanie jej do TK mogłoby poskutkować tym, że kolejne hejterskie materiały TVP pójdą też na konto prezydenta.

