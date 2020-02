Kamiński: Kaczyński jest wyprowadzony z równowagi i popełnia błędy

– W przeciwieństwie do innych polityków, Jarosław Kaczyński właśnie wtedy mało błędów popełnia, jak się czuje pewny siebie, bezpieczny i ma plan polityczny, to go z żelazną konsekwencją realizuje. To co zawsze udawało się Donaldowi Tuskowi, to wyprowadzać Jarosława Kaczyńskiego z politycznej, ale także emocjonalnej równowagi. A wtedy popełnia błędy – ocenił Michał Kamiński w rozmowie z TOK FM. Senator przyznał, że ma wrażenie, że z jakichś powodów Jarosław Kaczyński jest teraz wyprowadzony z równowagi i popełnia błędy. – Co więcej, ma wtedy taką naturalną chęć okopywania się, tzn. zamykania się, nieprzyznawania się do błędów. Co więcej, ucieczki do przodu w jeszcze większe błędy przed tymi, które zostały popełnione. Sprawa Lichockiej świadczy o pewnym pogubieniu się co do kierunku. Powinni dla celów propagandowych coś z tym zrobić – wyjaśnił polityk.

Według Michała Kamińskiego „niestety najbardziej bystrym politycznie, mającym najbardziej długofalowy plan polityczny politykiem PiS jest Zbigniew Ziobro”. – Nie jest głupi. Długofalową politykę bardzo dobrze realizuje. Dzisiaj Zbigniew Ziobro wepchnął Jarosława Kaczyńskiego w ten konflikt z Europą, z sądami. Oczywiście wepchnął go jakby za zgodą, ponieważ już na tyle dobrze psychologicznie zna Jarosława Kaczyńskiego, że wiedział, które poruszyć struny, żeby Jarosław Kaczyński w tę pułapkę wpadł. I w nią wpadł – zaznaczył senator.

