Krzysztof Bosak pokazał zdjęcia z egzotycznej podróży poślubnej. Rzecznik partii komentuje

W poniedziałek 17 lutego Krzysztof Bosak wrócił z około tygodniowej zagranicznej podróży poślubnej. Ze swoją partnerka Karina ożenił się 8 lutego. Po powrocie do kraju kandydat Konfederacji na prezydenta postanowił podzielić się zdjęciami z podróży na Twitterze.

„Przedwczoraj wróciłem z podróży poślubnej, w której spędziłem piękne chwile z moją wspaniałą żoną Kariną Bosak. Dziękuję za serdeczność i sympatię, której oboje doświadczaliśmy w prawie każdym miejscu, w którym się pojawiliśmy i spotykaliśmy Polaków!” – napisał Bosak na Twitterze.

O podróż Bosaka do ciepłych krajów zamiast do Polski pytany był na antenie Polsat News rzecznik prasowy Konfederacji Tomasz Grabarczyk. – Słyszę raczej o małżeństwach, które po ślubie wybierają egzotykę, a niekoniecznie tylko Polskę, zwłaszcza, że mamy luty – stwierdził rzecznik, który skomentował również pytania o rolę żony kandydata Konfederacji w kampanii wyborczej. – Proszę zaprosić Krzysztofa Bosaka do studia i zapytać go o to. Ślub był zaplanowany wcześniej, a przypominam, że Bosak wygrał prawybory Konfederacji w styczniu. Nie wiedział, że będzie kandydatem – podkreślił Grabarczyk.

Ślub Krzysztofa Bosaka

O swoim ślubie Krzysztof Bosak poinformował za pośrednictwem Facebooka w sobotę 8 lutego 2020 r.. „Dziś dla mnie wielki dzień: poślubiłem moją ukochaną Karinę. Nie informowałem o niczym wcześniej ponieważ chcieliśmy zachować prywatny charakter wydarzenia, jednak media i tak od tygodni nie dawały nam spokoju” – napisał poseł Konfederacji. Kandydat w wyborach prezydenckich poinformował, że jego żona Karina pochodzi ze Szczecina, z wykształcenia jest prawnikiem, pracuje jako ekspert w Instytucie Ordo Iuris, w której prowadzi projekt Centrum Wolności Religijnej.

„Podobnie jak ja od wielu lat mieszka w Warszawie i angażuje się na rzecz realizacji konserwatywnych idei” – podkreślił polityk. Krzysztof Bosak zdradził również, że sportową pasją jego żony jest taniec towarzyski. „Pozdrawiamy Was serdecznie i wspólnie dziękujemy za wszystkie życzenia i dobre słowa, które z różnych stron do nas docierają. Prosimy o modlitwę” – dodawał wtedy parlamentarzysta.

