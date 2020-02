„Zawsze wspiera Platformę, która jest jego dzieckiem”. Budka o znanym polityku

– Wróćmy do Platformy, bo to ona jest bohaterką tej dzisiejszej rozmowy. Donald Tusk ma w ten weekend spotkać się z Małgorzatą Kidawa-Błońską i rozmawiać. Co jej powie? – zapytał Krzysztof Ziemiec. – My jesteśmy w stałych relacjach, kontaktach. Jesteśmy częścią Europejskiej Partii Ludowej, Donald Tusk jest przewodniczącym tej partii. Zawsze wspiera Platformę, która jest jego dzieckiem – odpowiedział Borys Budka.

Tusk udzieli wsparcia Kidawie-Błońskiej? Tak twierdzi przewodniczący PO

W dalszej części programu polityk, który zastąpił Grzegorza Schetynę na stanowisku przewodniczącego Platformy Obywatelskiej mówił o spodziewanych działaniach Donalda Tuska i wsparciu, którego udzieli Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. – Donald Tusk nie startując w tym wyścigu prezydenckim wyraźnie wskazał, że Polska potrzebuje prezydenta, który będzie łączył Polaków. Prezydenta, który będzie silnym prezydentem z dużą legitymacją. Jestem przekonany, że w odpowiednim czasie również udzieli tego wsparcia Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, ale zrobi to osobiście – prognozował Budka. – Nie zamierzam go w tym wyręczać, to jest polityk światowego formatu, osoba która przez ostatnie pięć lat spotykała się z przywódcami największych państw i wie doskonale, jak ważne dla Polski jest to, byśmy znowu wrócili do tego głównego stolika, gdzie rozwiązuje się problemy europejskie – skomentował na antenie RMF FM.

Czytaj także:

W marcu ważne spotkanie klubu KO? Chodzi o wybory prezydenckie