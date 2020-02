Sondaż. Którego kandydata Polacy zaprosiliby do domu na obiad?

Na zlecenie Onetu ankieterzy Ibris zapytali Polaków o to, którego z kandydatów w wyborach prezydenckich najchętniej zaprosiliby do siebie na domowy obiad. W tym plebiscycie zgodnie z oczekiwaniami zwyciężył Andrzej Duda, ale co ciekawe, druga wcale nie była Małgorzata Kidawa-Błońska.