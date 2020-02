Julia Pitera nie wie, czy kandydatka PO będzie dobrym prezydentem. „Nie mam szklanej kuli. Zobaczymy”

Była europoseł PO pytana w radiu Plus o to czy Małgorzata Kidawa-Błońska byłaby dobrym i samodzielnym prezydentem stwierdziła, że „zobaczymy jak to będzie wyglądało” – Wyborcy muszą podjąć decyzję sami – przyznała. – Obserwuję kampanię i Pani Kidawa Błońska ma szansę na wygranie tych wyborów natomiast do kampanii mam zastrzeżenia – dodała.

Pitera dopytywana kolejny raz, czy kandydatka PO byłaby dobrym prezydentem stwierdziła, że „ma taką nadzieję”. – Zgodnie z deklaracjami, które składa, że będzie stała na straży konstytucji i wetowała ustawy szkodzące państwu, jak będzie to zrealizowane będzie dobrym prezydentem – powiedziała Pitera. – Mam jedną zasadę. Ja się tyle razy przejechałam na takich głębokich rekomendacjach kogokolwiek, a potem były niespełnione nadzieje, że po prostu zobaczymy jak przebiegną wybory i będziemy to potem oceniać. Zobaczymy po kampanii jak kandydatka, jeżeli ten urząd zajmie, jak go będzie sprawować. Nie mam szklanej kuli i muszę powiedzieć, że polityka ostatnich 5 lat jest dla mnie wielkim zawodem – przyznała polityk.

Pitera mówiła też, że Kidawa-Błońska popełniła błędy w kampanii. – Uważam, że kampania mogła być troszkę bardziej energiczna – stwierdziła była sekretarz stanu w rządzie PO. – Mam nadzieje, ze sztab ruszy bardziej do przodu, niż tylko otwieranie biura wyborczego, albo jakieś inne zaistnienie jednorazowe, z którego zdjęcia pokazują się w internecie – dodała. – Kampania wymaga aktywnych działań. Odnoszę wrażenie, że te działania są mało aktywne – przyznała w rozmowie na antenie Radia Plus.

Pitera powiedziała też, ze niepokoi ją, że szefem sztabu jest europoseł Bartosz Arłukowicz, który ze względu na obowiązki w Parlamencie Europejskim może mieć mniej czasu na prowadzenie kampanii. – Też byłam europosłem, wiem, że czas jest ograniczony – przyznała w rozmowie.

