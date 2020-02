Rzecznik prezydenta zapewnia, że Andrzej Duda jest gotowy do wyborczej debaty. „Problem leży gdzie indziej”

Błażej Spychalski był w środę 26 lutego gościem programu „Sedno Sprawy” na antenie Radia Plus, gdzie pytany był o kampanię wyborczą prezydenta Dudy i ewentualną debatę. – Pan Prezydent nie ma żadnego problemu z tym żeby rozmawiać, żeby debatować o programach. Nie tak dawno Pani Marszałek Małgorzata Kidawa Błońska powiedziała, że nie będzie debatowała, więc myślę, że problem co do debat jest zlokalizowany gdzie indziej – mówił rzecznik prezydenta.

Podkreślił też, że zgodnie z prawem Telewizja Polska ma ustawowy obowiązek zorganizowania takiej debaty. – Pan Prezydent przez całe 5 lat prezydentury jest osobą otwartą, która ciągle prowadzi dialog i spotyka się z Polakami. W tym otartym modelu prezydentury rozmowa jest czymś normalnym, a nie czymś ekstra jak to miało miejsce za czasów Bronisława Komorowskiego – stwierdził Spychalski.

Rzecznik był też pytany o działania prezydenta związane z zagrożeniem koronawirusem – Panu Prezydentowi najbardziej zależy na tym żeby zachować pewien spokój. Spokój i opanowanie – podkreślił na antenie Radia Plus. – Apelujemy do przedstawicieli innych sił politycznych żeby nie podkręcać tego tematu, mówiąc kolokwialnie. To nieodpowiedzialne jeżeli ktoś próbuje wykorzystywać potencjalne zagrożenie koronawirusem w bieżącej działalności politycznej czy kampanii wyborczej. To pokazuje, że ci politycy w pewnym sensie nie dorośli do funkcji, które sprawują. Sytuacja jest opanowana, najważniejsze dla nas jest zachowanie spokoju. Tylko dzięki temu możemy w pełni normalnie nad tą sytuacją panować – dodał Spychalski.

Rzecznik mówił też o sprawie szefowej kampanii prezydenta Jolancie Turczynowicz Kieryłło. – Dzisiaj jest frontalny atak, szczególnie jednego środowiska medialnego, na Panią Mecenas. Atak, który polega także na tym, że atakuje się jej najbliższą rodzinę. Takie rzeczy jakie pojawiają się w przestrzeni publicznej są brutalnym atakiem, w którym wykorzystuje się życie prywatne, to nie powinno mieć miejsca – mówił Spychaslki – To był dobry wybór, Pan Prezydent wybiera skład swojego sztabu – podkreślił w Radiu Plus.

