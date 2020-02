Szymon Hołownia łapany za język. Internautki pytają go o pigułki „dzień po”

W wywiadzie dla Onetu Szymon Hołownia przedstawiał się jako kandydat wyważony i refleksyjny, który nie chce rzucać nieprzemyślanymi odpowiedziami na kolejne pytania dotyczące tematów wzbudzających kontrowersje. Nie spodobało się to części internautów, którzy uważają, że wyborcy zasługują na pełną wiedzę o kandydatach, którzy poglądy powinni mieć już wyrobione.

Jednym z wątków, które wywołały największe poruszenie, była kwestia dostępności tabletek „dzień po”, czyli tak zwanej antykoncepcji awaryjnej. Hołownia wyraźnie nie chciał określić swojego stanowiska w tej kwestii. – Czemu oczekujecie od kandydata na prezydenta, że bez rozmowy z zainteresowanymi, będzie miał precyzyjnie wyrobiony pogląd na temat dostępności antykoncepcji „dzień po”? – pytał dziennikarzy. Podkreślał, że będzie na ten temat rozmawiać z kobietami, których problem dotyczy.

W związku z tym do kandydata postanowiła napisać osoba prowadzące fanpage „Fajny ten Sejm, taki nie za reprezentatywny”. „Czytaliście i czytałyście wywiad z kandydatem Hołownią, w którym na pytanie, czy popiera antykoncepcję po odpowiedział, że nie chciałby mieć na ten temat opinii, dopóki się nie skonsultuje z osobą, której to dotyczy. To mu napisałam” – czytamy na stronie profilu. W jej ślady wkrótce ruszyły też inne internautki (a nawet internauci).

Czy Szymon Hołownia zareaguje na przesyłane mu historie? Jak zaznaczają autorzy wiadomości, co najmniej kilka z nich zostało oznaczonych już jako zauważone.

