Robert Biedroń i jego partner wybierają się w podróż do Chin

Do tej pory koronawirus pojawił się w 50 krajach światach. Do tej pory odnotowano 82723 przypadki zakażenia. Zmarło 2817 osób, a wyzdrowiało 33350 osób. W Chinach, gdzie rozpoczęła się epidemia, zdiagnozowano 78514 przypadków zakażenia koronawirusem. W wyniku zakażenia zmarło 2747 osób, lekarze wyleczyli 32954 osoby.

Tymczasem jak podaje „Super Express”, nie wszyscy przejmują się epidemią. Kandydat na prezydenta Robert Biedroń zapowiedział, że wybiera się niedługo do Chin. Będzie mu towarzyszyć jego partner – poseł Krzysztof Śmiszek. – Byliśmy ostatnio w Kenii, a w sumie odbyliśmy już około 60 podróży zagranicznych! Nasze plany podróżnicze to teraz Chiny. Jedziemy tam. Jest tanio, bo nikt tam teraz nie kursuje z uwagi na koronawirusa a my tam pojedziemy – powiedział. Pytany o to, czy nie boi się koronawirusa stwierdził, że nie obawia się, jednak oczywiście trzeba uważać. – Choć jak się zna świat, to on jest jedną małą wioską. Trzymajcie za nas kciuki – dodał polityk.

Biedroń chce zwołania RBN

Wcześniej polityk zamieścił na swoim profilu na Facebooku wpis, w którym zaapelował do Andrzeja Dudy o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

