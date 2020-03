Memy po pierwszych tygodniach kampanii prezydenckiej. Oj, działo się

Kampania wyborcza to zwykle okres żniw dla twórców memów i wszelkiej maści internetowych żartownisiów. Bez wątpienia część żartów tworzą też sztaby samych kandydatów, czy zaprzyjaźnione z nimi profile społecznościowe. Naszym ulubionym typem są porównania poszczególnych polityków i programów. Oczywiście wdzięcznym materiałem do obróbki są także wpadki, przejęzyczenia i zabawne zdjęcia. W naszej galerii postaraliśmy się zebrać najciekawsze jak do tej pory memy, które w dobry sposób oddają wydarzenia ostatnich tygodni kampanii. Znajdziecie na nich nie tylko Andrzeja Dudę, Małgorzatę Kidawę-Błońską, Roberta Biedronia, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymona Hołownię i Krzysztofa Bosaka, ale też ich zaplecze oraz innych polityków, walczących na różnych frontach kampanii.

