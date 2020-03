Prezydent podpisał ustawę na peronie kolejowym. „Nie ma pan poczucia, że się pan ośmiesza?”

Uroczyste podpisanie nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw odbyło się w miejscowości Końskie na peronie zamkniętego od wielu lat dworca PKP. Nowelizacja ma rozpocząć program Kolej Plus.

– Dzięki tej ustawie wiele miejsc odciętych komunikacyjnie w Polsce odzyska swoją świetność. Co najmniej 20 miast średniej wielkości otrzyma połączenia kolejowe – mówił prezydent Duda. – Sprawna komunikacja zaczyna być w Polsce faktem – zapowiedział.

– Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna, a przede wszystkim dostępna dla mieszkańców naszego kraju, szczególnie mniejszych miast i miejscowości – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. – Program Kolej Plus jest szansą, że kolej wróci na tereny, które pozbawione były tego środka transportu i umożliwi ich rozwój – dodał.

Film z momentu podpisania umowy Kancelaria Prezydenta umieściła na Twitterze.

„Jak Gierek za PRLu”

„Na to chyba jest artykuł - znieważenie Głowy Państwa” – napisał na Twitterze poseł Nowoczesnej Adam Szłapka.

Pod wpisem Kancelarii Prezydenta pojawiło się również wiele krytycznych komentarzy innych internautów. „Jak Gierek za PRLu - buduje tworzy, niesie ulgę narodowi. Kpina” – pisał pod wpisem Kancelarii Prezydenta jeden z internautów. „To już jest prawdziwe poniżenie urzędu prezydenta” – dodał drugi. „Czyj to był pomysł? Panie Duda, nie ma Pan poczucia, że się ośmiesza?” – pisał kolejny. „Ustawę o gospodarce odpadami prezydent podpisze w szambie” – stwierdził inny komentujący. Pojawiały się też głosy, ze samo organizowanie uroczystości w celu podpisania ustawy nie powinno mieć miejsca

Część komentujących odniosła się też do samego projektu, przypominając inny rządowy projekt i nie wierząc, że nowa ustawa przyniesie poprawę sytuacji na kolei. „Połączenia autobusowe już zrealizowane ? Chyba nie bardzo” – pisał jeden z internautów.

Program Kolej Plus

Głównym celem programu Kolej Plus jest powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej na poziomie lokalnym i regionalnym. Program skierowany jest do miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców bez dostępu do transportu kolejowego. Projekty w ramach programu Kolej Plus będą realizowane przez PKP PLK SA we współpracy z samorządami.

Nowelizacja ustawy przewiduje, że tereny kolejowe, które obecnie są niewykorzystywane, zostaną przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe.

Możliwe będzie przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy.

Ograniczona zostanie likwidacja linii kolejowych. Będzie to możliwe pod warunkiem uzyskania zgody ministra infrastruktury.

Oczekiwanym efektem będzie przywrócenie ponownego eksploatowania infrastruktury kolejowej na terenach aktualnie nieczynnych lub po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej.

Wojewódzkie przewozy pasażerskie zostaną wsparte także za granicą województwa.

Samorządy województw będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa – przyczyni się to do poprawy komunikacji na terenach pozbawionych obecnie dogodnych połączeń kolejowych.

Rozwiązanie przeznaczone jest przede wszystkim dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego (marszałków województw), którzy chcieliby realizować takie połączenia bez potrzeby osobnego zawierania porozumienia między województwami.

Możliwe będzie przeznaczanie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zadań dotyczących zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Dodatkowo, możliwe będzie wykorzystanie środków niewykorzystanych przez województwa w danym roku budżetowym – na realizację zadań w latach następnych.

Zmiany dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych.

Uproszczony zostanie system udzielania gwarancji finansowych umożliwiających rozpoczęcie procedur przetargowych. Usprawni to zaciąganie przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA zobowiązań finansowych na zadania zaplanowane w Szczegółowym Planie Realizacji Krajowego Programu Kolejowego.

Wprowadzono nowe źródła finansowania, przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych, w tym środki uzyskane z emisji skarbowych papierów wartościowych.

Budżet programu Kolej Plus szacowany jest na ponad 6,5 mld zł. Dofinansowanie z programu wyniesie ponad 5,5 mln zł, natomiast wkład jednostek samorządu terytorialnego to ok. 1 mld zł. Zadania inwestycyjne mogą otrzymać maksymalnie 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych, przy zapewnieniu przez samorządy 15% tych kosztów. Okres kwalifikowalności to 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2028 r., zakończono w materiale.

