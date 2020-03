Mucha: Obecnie nie ma podstaw, by mówić o zmianie terminu wyborów prezydenckich

We wtorek 10 marca wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha był gościem w Polsat News. Pytany o możliwość przesunięcia daty wyborów prezydenckich powiedział, że nie chciałby „uprawiać tego rodzaju spekulacji”.

– Dzisiaj nie ma żadnych podstaw prawnych do tego rodzaju wypowiedzi. Poza tym nie zakładam, że będzie taki rozwój koronawirusa, który by nas prowadził do takich rozważań – powiedział Mucha w Polsat News. – Mam nadzieje, że koronawirus w Polsce nie będzie się tak rozwijał, żebyśmy tego rodzaju temat rozmowy w ogóle stawiali – dodał.

Koronawirus, a kampania prezydenta

Mucha odniósł się też do decyzji prezydenta Dudy, który z powodu zagrożenia koronawirusem zawiesił spotkania w wyborcami. – Dla prezydenta potrzeba ochrony społeczeństwa i uczestników spotkań jest wyższą wartością niż uzysk polityczny. Spotkania służą prezydentowi, ale Andrzej Duda jest odpowiedzialny za państwo i osoby, które przychodzą na spotkania z nim – powiedział wiceszef Kancelarii.

Mucha zapowiedział, że nie będzie otwartych, dużych spotkań z prezydentem. – Prezydent wykonuje swój urząd spotykając się z wojewodami, ma wizyty w szpitalach, w jednostkach, które są powołane do tego, żeby dziś zajmować się sprawami bezpieczeństwa. Ale zawiesił te aktywności, które związane są z działalnością czysto kampanijną. Duże otwarte spotkania cieszą się dużą frekwencją, to spotkania, na które przychodzi ponad tysiąc osób – dodał. Przyznał też, że w Kancelarii Prezydenta zrezygnowano z organizacji wycieczek i niektórych spotkań.

O zmianach w kampanii wyborczej prezydenta mówił też Błażej Spychalski na antenie radiowej Trójki. Rzecznik prezydenta informował, że konwencja programowa prawdopodobnie zostanie przesunięta. – Będziemy musieli i zmieniamy pomysły na kampanię wyborczą i jej przebieg. To zupełnie naturalne. Odpowiedź na to pytanie [co z konwencją programowa] też przed nami, ale pewnie będzie przesunięta – podkreślił Spychalski.

