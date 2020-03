Jest kolejny kandydat na prezydenta. Marek Jakubiak ogłosił, że zbiera podpisy

Marek Jakubiak niespodziewanie ogłosił, że zbiera podpisy pod swoją kandydaturą na prezydenta. Dołączył tym samym do Andrzeja Dudy, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Roberta Biedronia, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymona Hołowni, Krzysztofa Bosaka i Andrzeja Voigta. Decyzję Jakubiaka poznaliśmy w programie „Gorące pytania” w telewizji wPolsce.

– Powstała inicjatywa zbierania podpisów i chciał nie chciał, trzeba startować. Bardzo odpowiedzialna decyzja, bardzo to przeżywam, ale do polityki nie wchodzi się po to, aby mieć jakieś dąsy, czy obawy, tylko działać na rzecz Rzeczypospolitej i tak zamierzam czynić – mówił polityk. Dopytywany przez dziennikarza dodawał, że liczy na wygraną. – Ostatni będą pierwszymi – rzucił. – Sprawa jest aktualna od półtorej tygodnia. Są setki telefonów, buduje się duża organizacja – ujawnił jeszcze.

Czytaj także:

Andrzej Voigt chce kandydować na prezydenta: Nie mam kompleksu „Polaczka”Czytaj także:

„Do pieca wsadzić kaczora”. Tak pisała szefowa sztabu Andrzeja DudyCzytaj także:

Biedroń chce likwidacji WOT i śmieciówek, odejścia od węgla. Pasuje mu wiek emerytalny i 500+