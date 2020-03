Szymon Hołownia zawiesza kampanię. „Pierwsze wybory w cieniu epidemii”

„To pierwsze polskie wybory w cieniu epidemii. Sytuacja absolutnie wyjątkowa, wymagająca odważnych działań i decyzji, ale też troski i empatii” – rozpoczął swój wpis na Facebooku Szymon Hołownia. Kandydat na prezydenta Polski poinformował, że „zawiesza wyborczą agitację”. „Dość krygowania się, sprawdzania, co zrobią inni kandydaci, co robi PiS. Wypełniłem wszystkie ustawowe warunki, pozostaję kandydatem na prezydenta. Nie rezygnuję ze startu” – dodał zapewniając, że powróci do normalnej kampanii wówczas, gdy sytuacja się uspokoi.

„Mielibyśmy w Polsce wyborczą wydmuszkę"

Były dziennikarz TVN zaznaczył, że wybory powinny zostać przełożone, a taka decyzja może zapaść po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. Jego zdaniem nie da się skompletować komisji wyborczych, jeśli Polacy faktycznie mieliby pójść do urn 10 maja. Hołownia stwierdził także, że frekwencja wyniosłaby kilkanaście procent. „Mielibyśmy więc w Polsce wyborczą wydmuszkę. I taki też potem mandat nowego prezydenta. Pusty. Bez treści. Bez wagi” – dodał.

Kandydat na prezydenta wyjaśnił, że razem z wolontariuszami wspiera osoby potrzebujące, do czego też zaprasza wszystkich śledzących jego działalność. „W niestabilnych czasach najlepszą bronią jest wiedza: dlatego dzielimy się i będziemy się dzielić z Wami wiedzą naszych ekspertów. Wyrosłem ze społecznego działania, dlatego przygotowuję teraz też inne formy wsparcia, które dodadzą nam siły” – czytamy. Hołownia stwierdził również, że epidemia zmieniła codzienne życie na gorsze, ale wspólnie możemy zadbać o to, „żeby nas zmieniła na lepsze”. „Damy radę. Razem zbudujemy solidarną, troskliwą, mądrą i sprawiedliwą Polskę” – podsumował.

