Wpadka Kidawy-Błońskiej. „Trzeba się zastanowić, ile potrzeba inspiratorów"

– Sytuacja jest wyjątkowa i rozumiem, że ta dzisiejsza Rada Bezpieczeństwa Narodowego ma być poświęcona tym problemom, które są naprawdę najważniejsze. Dzisiejszy czas to czas na to, żebyśmy wspólnie działali, rozwiązywali problemy – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska podczas wideokonferencji, w której udział wziął także Borys Budka. Wicemarszałek Sejmu stwierdziła, że podczas posiedzenia RBN „polityka musi zejść na dalszy plan” . – Dlatego zadamy pytania. Potrzebujemy bardzo rzetelnej informacji na temat zaopatrzenia w maseczki, sprzęt ochronny. Musimy wiedzieć, w jakich szpitalach tego brakuje. Zbyt dużo informacji niepokojących do nas dociera – oceniła.

Internauci wytykają Kidawie-Błońskiej wpadkę



W dalszej części nagrania Małgorzata Kidawa-Błońska wymieniła priorytetowe zagadnienia, które jej zdaniem należy omówić. To właśnie w tym fragmencie filmu, internauci doszukali się wpadki polityk. Kandydatka na prezydenta zamiast „respiratorów” użyła słowa „inspiratorów”. – To są te najważniejsze tematy, o których trzeba mówić – odłożenie wyborów, pakt bezpieczeństwa dla Polaków, testy, pieniądze na służbę zdrowia i dokładna analiza, plany większego czy mniejszego rozwoju choroby – powiedziała. – Trzeba się zastanowić, ile potrzeba inspiratorów i ile potrzeba kolejnych szpitali zastępczych. Dlatego są to pytania, na które mam nadzieję, że po dzisiejszej Radzie, będziemy znali odpowiedzi – stwierdziła Kidawa-Błońska.

