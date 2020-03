„Nie da się zbierać podpisów poparcia”. Rzecznik SN o wyborach w obliczu epidemii

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kandydata na prezydenta Sławomira Grzywy na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej, która odmówiła rejestracji jego komitetu wyborczego ze względu na brak wymaganego tysiąca podpisów.

Państwowa Komisja Wyborcza zakończyła w 18 marca rejestrację komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta, rejestrując 34 komitety. PKW w swojej uchwale odmówiła rejestracji komitetowi Sławomira Grzywy ze względu na brak wymaganego tysiąca podpisów. Grzywa przestał zbierać podpisy przez epidemię COVID-19. Teraz zaskarżył uchwałę do Sądu Najwyższego.

Gowin: Poczekajmy tak długo, jak to możliwe

Z wielu stron płyną głosy o konieczności przełożenia wyborów prezydenckich, które pierwotnie zaplanowano na 10 maja. – Poczekajmy z decyzją tak długo, jak to tylko jest możliwe – mówił na antenie Polsat News Jarosław Gowin. – Jeżeli da się zorganizować wybory 10 maja, to trzeba to zrobić. Raz – dlatego, że są takie wymogi konstytucji, dwa – dlatego, że czas walki z koronawirusem będzie trwał wiele, wiele miesięcy o ile nie lat. Trzeba mieć te zasadnicze, polityczne rozstrzygnięcia za sobą – ocenił na antenie Polsat News Jarosław Gowin. Zdaniem wicepremiera z decyzją dotyczącą ewentualnego przełożenia wyborów należy „czekać tak długo, jak to tylko jest możliwe” . – Odpowiedni moment na rozstrzygnięcie tego dylematu nastąpi po świętach wielkanocnych – dodał.

Czytaj także:

Kaczyński: Wybory w niedzielę pokazały, że możliwe jest przeprowadzenie wyborów prezydenckich