Mocne słowa Hołowni do polityków: Za chwilę będziemy wysyłać ludzi na rzeź, dlatego że musicie rządzić

W nocy z piątku na sobotę 28 marca Sejm przyjął poprawkę, dzięki której będzie można wprowadzić roszady w Kodeksie wyborczym. Zmiana umożliwia osobom objętym kwarantanną oraz tym, które ukończyły 60 lat na udział w głosowaniu korespondencyjnym i ma zostać zastosowana już podczas zaplanowanych na 10 maja wyborów prezydenckich.

Anita Czerwińska tłumaczyła, że chodzi o możliwość głosowania osób na kwarantannie oraz by zwiększyć bezpieczeństwo seniorów podczas głosowania. – Należy zatem poszerzyć krąg osób mających możliwość głosowania korespondencyjnego – stwierdziła rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. W rozmowie z Onetem poseł Krzysztof Sobolewski podkreślił, że PiS nie dąży do organizacji wyborów za wszelką cenę. – Wybory są zarządzone i nie ma żadnych przesłanek, aby miały się nie odbyć w innym terminie. Jestem osobą wierzącą i wierzę, że może być już tylko lepiej. Na ten moment nie ma mowy o zmianie terminu – zaznaczył.

Innego zdania są politycy opozycji, którzy domagają się przełożenia terminu głosowania. Głos w tej sprawie zabrał także Szymon Hołownia. – Dzisiaj miliony Polaków mają w głowie tylko jedna datę – poniedziałek, bo wtedy dowiedzą się, idąc do pracy, czy tę pracę jeszcze mają, czy przedsiębiorcy, którym państwo na czas nie udzieliło pomocy, będą w stanie dalej utrzymywać ich miejsca pracy. Czym przejmuje się nasza władza? Czym przejmuje się PiS? A no tym, żeby w środku nocy, pod osłoną pakietu antykryzysowego wprowadzać do polskiego prawa niekonstytucyjne, nielegalne poprawki dotyczące prawa wyborczego – stwierdził kandydat na prezydenta.

Czy Duda chce być zapamiętany jako ten, który doszedł do władzy po trupach?

Szymon Hołownia stwierdził również, że PiS prywatyzuje Polskę i robi z niej sobie państwo prywatne swojego elektoratu. – Ile jeszcze jako obywatele RP będziemy na to patrzeć? Czy nie wydaje się wam to nie tylko nielegalne, ale moralnie obrzydliwe? – pytał. Jednocześnie kandydat zwrócił się do Andrzeja Dudy z pytaniem, czy naprawdę uparł się i tak bardzo chce być prezydentem z kwarantanny wybranym w wyborach w kwarantannie?. – Czy chce być zapamiętany przez historię jako tchórz, który bał się stanąć do normalnych, uczciwych wyborów, w których mogli rywalizować uczciwie na równych warunkach wszyscy kandydaci? Czy chce być zapamiętany jako ten, który doszedł do władzy po trupach? – dodał. – Opamiętajcie się, na Boga. Zobaczcie, co się dzieje. Ludzie chorują i umierają. Za chwilę będziemy wysyłali ich na rzeź, dlatego że musicie rządzić. Dlatego, że PiS musi rządzić, a wy nie umiecie się pojednać i zjednoczyć – powiedział do polityków.

