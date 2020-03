Rozenek-Majdan krytycznie o działaniach PiS. „Zróbmy więc wybory, jakich nie przeżył nikt”

Małgorzata Rozenek-Majdan zamieściła na swoim profilu na Instagramie wpis, w którym odniosła się do wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy utrzymują, że wybory prezydenckie odbędą się zgodnie z planem 10 maja. Zdaniem gwiazdy TVN głosowanie powinno zostać przełożone. „Zróbmy więc wybory, jakich nie przeżył nikt...parafrazując Oddział Zamknięty. czy o to chodzi PiS-owi?! Te wybory nie powinny, nie mogą się odbyć. Czy to będzie pierwszy raz od uzyskania przeze mnie praw wyborczych, kiedy nie pójdę na wybory? Ilu będzie takich jak ja? Czy te wybory mają sens? Bez kampanii, w strachu o zdrowie. Z jaką frekwencją? Czy przełożenie ich do jesieni nie byłoby mądrzejszym rozwiązaniem? W co gra władza? Przecież tu chodzi o dużo więcej niż sprawowanie władzy.”. – oceniła Rozenek-Majdan.

Sejm przyjął poprawkę do Kodeksu wyborczego



W nocy z piątku na sobotę 28 marca Sejm przyjął poprawkę, dzięki której będzie można wprowadzić roszady w Kodeksie wyborczym. Zmiana umożliwia osobom objętym kwarantanną oraz tym, które ukończyły 60 lat na udział w głosowaniu korespondencyjnym i ma zostać zastosowana już podczas zaplanowanych na 10 maja wyborów prezydenckich.

Anita Czerwińska tłumaczyła, że chodzi o możliwość głosowania osób na kwarantannie oraz by zwiększyć bezpieczeństwo seniorów podczas głosowania. – Należy zatem poszerzyć krąg osób mających możliwość głosowania korespondencyjnego – stwierdziła rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. W rozmowie z Onetem poseł Krzysztof Sobolewski podkreślił, że PiS nie dąży do organizacji wyborów za wszelką cenę. – Wybory są zarządzone i nie ma żadnych przesłanek, aby miały się nie odbyć w innym terminie. Jestem osobą wierzącą i wierzę, że może być już tylko lepiej. Na ten moment nie ma mowy o zmianie terminu – zaznaczył. Innego zdania są politycy opozycji, którzy domagają się przełożenia terminu głosowania.

